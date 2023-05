Stilride 1 : le scooter électrique luxueux de vos rêves a une date de sortie ! 

La startup suédoise Stilride a annoncé les spécifications complètes et les prix du modèle de production de son scooter électrique innovant en acier plié, le Stilride 1. Ce scooter électrique devrait faire ses débuts au printemps 2024, et les pré-réservations seront bientôt disponibles.

En 2020, nous avons entendu parler pour la première fois du SUS1, un prototype de scooter électrique en acier plié fabriqué par la startup suédoise Stilride. La technique de production unique de Stilride le distingue des traditionnelles fabrications de scooters, offrant un certain nombre d’avantages environnementaux et économiques. Actuellement, la société a maintenant annoncé les spécifications complètes et les prix de la version de production du véhicule.

Stilride 1 : le chef-d’œuvre de l’e-mobilité

La première chose que vous remarquerez à propos du StilRide 1 est son cadre monocoque en acier inoxydable. StilRide appelle son design « origami industriel ». Cela contraste avec la plupart des scooters, dont le cadre en métal tubulaire soudé est généralement recouvert de panneaux de plastique. Selon Stilride, cette méthode de fabrication unique présente plusieurs avantages.

Elle permet notamment de réduire le travail manuel, de limiter le gaspillage de matériaux, de diminuer le poids total et de produire les scooters dans de petites usines régionales. Ce dernier avantage revêt une importance particulière, car il minimise le transport des matières premières et des produits finis.

Ne pesant que 130 kg, le le Stilride 1 est 40 % plus léger qu’un scooter électrique de fabrication traditionnelle. En fait, il réduit de 70 % les composants structurels, de 20 % le coût des matériaux et de 25 % les coûts de production. L’entreprise met également l’accent sur l’esthétique du scooter, qui présente un aspect résolument moderne. De plus, les déchets d’acier et la carrosserie elle-même sont recyclables à 100 %, ce qui contribue à son caractère écologique.

Scooter électrique Stilride 1 : la beauté d’un cygne associée à la puissance d’une moto électrique

Le Stilride 1 intègre un moteur à moyeu arrière qui génère un couple maximal de 280 Nm et une vitesse de pointe de 100 km/h. En outre, une batterie lithium-ion de 5,1 kWh alimente le scooter, offrant une autonomie d’environ 120 km.

Les autres caractéristiques comprennent des roues de 3,50 x 13 pouces. Sans oublier les freins à disques ISR avec un système de freinage antiblocage Continental à deux canaux, ainsi qu’une suspension avant et arrière.

En plus de cela, Stilride a développé une application qui surveille la position géographique du vélo pour se protéger contre le vol. Cette appli fournit des diagnostics à des fins de maintenance et permet de vérifier à distance l’état de la batterie.

Avec son design innovant, son impact environnemental réduit et ses prix compétitifs, le Stilride 1 présente une nouvelle option passionnante pour ceux qui recherchent une alternative écologique sur le marché des scooters électriques. Donc si

Fabriqué à Stockholm, le scooter électrique Stilride 1 arrivera sur le marché en 2024. Les éditions numérotées « Limited Founders Edition » seront les premières à être livrées. Quant au prix, la facture risque d’être salée. En fait, il faut compter 15 000 euros pour l’obtenir.