Soldes 2023 : les casques moto à prix cassés chez Speedway

Le deux-roues est devenu un moyen de transport indispensable avec l’évolution de la circulation. Il fait partie des moyens de locomotion les plus économiques du moment grâce à une faible consommation en carburant.

Il faut cependant bien s’équiper pour bien profiter de sa moto. Bien évidemment, un bon casque contribue non seulement à la sécurité, mais offre également un certain confort sur la route. Grâce à ses promotions, Speedway propose aux motards des casques à prix cassés pour concilier la sécurité au look. Voici des échantillons.

Des modèles Astone au choix

Astone Helmets fait partie des marques disponibles sur le site Speedway. Les motards ont le choix entre différents modèles et peuvent en profiter avec les soldes casque moto. Pour le milieu de gamme, le casque Astone KSR-2 Gunmetal convient aussi bien aux motards qu’aux scootéristes. Capitalisant les acquis de l’Astone KSR, ce casque de type jet garantit la sécurité avec 2 coques en polycarbonate. Il offre un certain confort avec un intérieur en tissu hypoallergénique et un double système de ventilation efficace.

Astone Elektron est la gamme au-dessus. Ce casque associe légèreté et résistance grâce à une résine polycarbonate injectée. Modulable, il permet aux motards de l’adapter à leur style grâce à une mentonnière et une casquette amovibles. Pour la visibilité, l’écran au look aviateur a reçu un traitement antibuée, sans oublier l’écran iridium de série. Pour ce modèle, les motards ont le choix entre l’Elektron noir mat et l’Elektron Titanium.

Des casques Roof à prix cassés

Des casques de marque Roof sont aussi proposés à prix cassés sur Speedway. Connue pour son aérodynamisme, la série Boxer a déjà fait ses preuves sur les routes. En exclusivité sur le site, le Roof Boxer V8 Darknight fait partie des modèles les plus prisés de la marque. Plébiscité par les motards et les scootéristes, ce casque jet et intégral associe confort et sécurité. La fibre de verre et la résine composant sa coque garantissent une résistance au choc. En prime, il dispose d’un système de verrouillage automatique et de fermeture par boucle micrométrique. Son système de ventilations faciale et supérieure ainsi que son écran anti-rayures et antibuée contribuent à la qualité du casque.

D’autres modèles de la collection Boxxer RO9 rencontrent les mêmes succès grâce à l’innovation de la marque. Le casque Roof RO9 Boxxer Fuzo 2019 dispose des mêmes technologies. Homologué casque intégral et casque jet, il bénéficie en prime d’un dispositif pour réduire les turbulences et les bruits parasites.

Des casques Kokpit en exclusivité

Les casques de marque Kokpit sont vendus en exclusivité sur le site Speedway. C’est le cas du Stratos, un modèle homologué intégral et jet. Sa coque en polycarbonate en fait un casque léger, mais résistant avec un poids moyen de 1 600 grammes. Grâce à une triple ventilation, il offre un certain confort sur la route. En outre, un écran anti-rayures et anti-buées associé à un écran solaire interne escamotable garantit une bonne visibilité en toute circonstance.

Egalement en exclusivité sur Speedway, le modèle K-960 Evo a aussi des arguments à faire valoir. Son ergonomie et son style sportif en font un casque résolument citadin. Bénéficiant de tous les atouts technologiques de la marque Kokpit, il peut accueillir des kits Bluetooth. Cela permet aux motards de rester connectés tout au long des trajets.