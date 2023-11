Ce scooter électrique se recharge en 30 min sans rogner sur l’autonomie

Lambretta, l’icône italienne du scooter, a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler son tout premier scooter électrique, avec le concept Elettra présenté à l’EICMA 2023. Toujours identique à un Lambretta, mais avec un design du 21e siècle, l’Elettra a un look exceptionnel.

La marque italienne de deux-roues Lambretta a dévoilé son dernier concept de scooter électrique, l’Elettra, lors du salon EICMA 2023. Bien que dévoilée sous forme de concept, la marque a confirmé son intention de mettre l’Elettra en production prochainement. Connue dans les années 70 et 80 pour ses scooters, la marque Lambretta a repris le flambeau il y a quelques années. Elle commence à faire parler d’elle dans l’univers des deux-roues électriques.

Ce scooter électrique Lambretta suscite un sentiment de nostalgie

L’équipe de conception de Lambretta a réussi à créer un profil contemporain sans perdre les caractéristiques associées à la marque emblématique. Il est facile de faire le lien avec le scooter Lambretta série 1 et ses successeurs, ainsi qu’avec le modèle Li-150 série 2, créé en 1976. Le concept du scooter électrique Lambretta Elettra a également évolué en fonction des besoins et des préférences de la génération actuelle.

Il s’agit notamment des leviers de frein rétractables, des phares à LED et de la bande lumineuse qui parcourt toute la carrosserie du scooter. Aussi, il bénéficie d’une selle avec un badge « Lambrett », de feux arrière de nouvelle génération, de clignotants incorporés à la poignée et de roues au look moderne.

Il dispose même d’une fonction qui permet de soulever la carrosserie arrière pour découvrir la mécanique à l’arrière du scooter. Il faut noter qu’il s’agit encore d’un concept. Cependant, les principes de base de ce modèle constitueront probablement la base du premier scooter électrique de série de Lambretta.

Le scooter électrique revendique 120 km

Avec une hauteur d’assise de 780 mm, ce scooter électrique de Lambretta devrait offrir un contrôle et une maniabilité optimale. Pratique, son plancher offre un grand espace de rangement pour les petits objets à l’avant. Par ailleurs, le concept Elettra repose sur des roues de 12 pouces, avec une suspension avant à bras oscillant et un mono-amortisseur à l’arrière. En outre, il est équipé de freins à disques aux deux extrémités.

L’Elettra concept est propulsé par un moteur électrique de 11 kW et une batterie de 4,6 kWh. Lambretta affirme qu’il peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 110 km/h. Son autonomie est de 127 km en mode Eco.

Il faut environ 5,5 heures pour recharger la batterie en utilisant un système domestique de 220 V. Ce temps est réduit à environ 35 minutes avec un système d’alimentation électrique. Ce temps est réduit à environ 35 minutes avec une « charge rapide » dans un lieu public (jusqu’à 80 %).