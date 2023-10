Ce scooter électrique se présente comme le premier SUV sur 2 roues !

Vous rêvez de vivre l’aventure du tout-terrain tout en profitant de l’efficacité d’un scooter ? Gogoro répond à cette attente avec son nouveau scooter électrique, présenté comme le « SUV à 2 roues ».

Gogoro, leader de l’industrie sur le marché des batteries échangeables, a présenté le Gogoro CrossOver Smartscooter, le premier SUV à deux roues. Conçu pour être personnalisé, ce scooter électrique peut être adapté à tous les besoins de l’utilisateur. Il privilégie la robustesse et l’utilité en tant qu’avantage principal.

Suv à 2 roues, scooter électrique pour les différentes conditions routières

Le Gogoro CrossOver adopte un nouveau châssis tout-terrain qui offre une rigidité accrue pour une meilleure résistance et stabilité. Ce nouveau châssis offre également une garde au sol de 14,2 centimètres, la plus élevée de la gamme actuelle de véhicules Gogoro. Cette impressionnante garde garantit en fait qu’aucun terrain n’est hors limites à bord de ce SUV à 2 roues.

Par ailleurs, cette bécane intègre un puissant moteur de 7,6 kW à refroidissement liquide. Celui-ci transmet un couple massif de 196 Nm directement à la roue.

Plus encore, il dit adieu à la chaîne traditionnelle ! Le CrossOver de Gogoro dispose d’une courroie en carbone Flo Drive. Ce qui permet de réduire l’entretien et de rouler en douceur.

Inquiet de l’autonomie ?

Avec les batteries interchangeables de Gogoro, ce SUV à deux roues peut parcourir jusqu’à 150 km à une vitesse constante de 30 km/h. Par ailleurs, le vaste réseau de stations Gogoro permet d’échanger facilement les batteries, ce qui vous permet d’être toujours prêt à rouler.

Fonctions intelligentes

En outre, ce SUV à deux roues est équipé du nouveau système 6.8 iQ System permettant de disposer de diverses fonctions intelligentes. En fait, ces fonctions peuvent être ajoutées instantanément par l’intermédiaire de l’application mobile de Gogoro. De plus, des commandes Bluetooth existantes, la série CrossOver peut également utiliser les services de réseau à distance intelligents LTE. D’ailleurs, ces services offrent aux conducteurs la possibilité de connecter leur CrossOver avec :

des notifications de messages actives 24 heures sur 24, la commande et le contrôle à distance, l’inspection en ligne en temps réel de l’état du véhicule.

La sécurité n’est pas compromise. Le système de freinage synchronisé du CrossOver garantit une distance de freinage plus courte et plus sûre. Cela offre une tranquillité d’esprit sur les terrains imprévisibles.