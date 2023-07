Sarkcyber lance un scooter électrique accessible à tous les permis !

Dans le secteur émergent des scooters électriques, le Sarkcyber HC 200 Ursa se démarque par le fait qu’il est accessible à tous les permis. Il s’agit d’une option conviviale pour les débutants, qui allie performance, style et prix abordable.

Les scooters électriques ont pris le monde d’assaut, et il semble qu’ils pourraient également dépasser les motos. Parmi le dernier-né de ce marché figure le HC 200 Ursa de Sarkcyber. De par son design élégant, ses performances impressionnantes et son prix abordable, il ne manquera pas de séduire les citadins.

Un scooter électrique équivalent 125 cm3 pour tous les permis

Le Sarkcyber HC 200 Ursa fait partie des scooters électriques polyvalents pour tous les types de permis. Il est conçu spécifiquement pour les environnements urbains et périurbains. Par ailleurs, il présente un design élégant, moderne et minimaliste. Parmi les caractéristiques notables, on trouve un écran numérique qui fournit des informations importantes sur la conduite. Pour plus de commodité, il peut être connecté à un smartphone. Plus encore, le scooter s’équipe d’une clé à distance et de lumières LED. Ces derniers l’éclairent sous tous les angles.

De plus, le HC 200 Ursa repose sur des roues de 14 pouces. Ces derniers offrent stabilité et équilibre sur tout type de chaussée. Ses freins à disques avant et arrière avec système de freinage combiné (CBS) assurent une puissance de freinage fiable. Ils optimisent la sécurité et le contrôle lors des manœuvres de freinage.

De plus, les fourches télescopiques avant et les amortisseurs arrière réglables en précharge de séries assurent une conduite confortable et maîtrisée.

Sarkcyber : Un scooter électrique tous permis capable d’atteindre 70 km/h

L’équipe derrière Sarkcyber n’est pas étrangère à l’industrie, avec des membres qui travaillaient auparavant dans le département des deux-roues de Honda. Cette expertise transparaît dans la conception et les performances du HC 200 Ursa.

En termes de performances, le Sarkcyber HC 200 Ursa dépasse les attentes. Un moteur de moyeu de roue arrière alimente ce scooter électrique. Ce dernier délivre une puissance nominale de 2,5 kW. Cela permet une accélération en douceur et une maniabilité sans effort. Avec une puissance maximale de 4 kW, le HC 200 Ursa offre une poussée de puissance en cas de besoin.

De quoi permettre à ce scooter pesant 107 kg de rouler à une vitesse maximale de 70 km/h. De plus, un modèle équivalent 50 cm3 équipé d’une motorisation de 2,0 kW sera également commercialisé. Ce modèle pourra atteindre une vitesse de 45 km/h.

Autonomie de 75 km à une vitesse de 45 km/h

Le HC 200 Ursae est alimenté par une batterie de 60 V/45 Ah. Cette dernière garantit une énergie suffisante pour les longs trajets. En une seule charge, il peut parcourir environ 75 km à une vitesse moyenne de 45 km/h. Il suffit de trois heures pour recharger complètement la batterie. Ce qui permet aux cyclistes de reconstituer rapidement leurs réserves d’énergie et de continuer à rouler.

Proposé à un prix compétitif de 4 390 euros, ce scooter électrique tous permis de Sarkcyber est une option intéressante pour les consommateurs soucieux de leur budget.