River Indie : un scooter électrique abordable aux dimensions XXL

River, une startup de scooters électriques basée à Bengaluru, a dévoilé son premier modèle, le « Indie ». Destiné à un usage urbain, l’Indie adopte un design très particulier, avec deux énormes phares LED à l’avant et quelques éléments robustes.

La Chine est le premier pays auquel on pense quand on parle de scooters électriques. Or, l’Inde représente également un vivier de fabricants. À cet effet, la start-up River Electric a introduit son scooter électrique Indie, commercialisé à 1430 euros. Ce scooter électrique arbore un design exceptionnel qui séduit au premier coup d’œil. Cette startup espère vendre un million d’unités de ce nouveau scooter électrique à grande vitesse d’ici 2025.

River Indie : un scooter électrique au style très « SUV

Le River Indie se démarque de ses concurrents par son style. En effet, l’entreprise le présente comme un scooter électrique polyvalent et cela se voit dans son design. Il se compose d’un cadre tubulaire et d’une batterie inamovible montée sur le plancher. Il jouit d’un garde au sol élevée de 165 mm pour affronter différents terrains et d’un double phare et feu arrière à LED. Ces caractéristiques ne manqueront pas d’attirer les regards sur la route.

River propose l’Indie dans un total de trois options de couleurs – Bleu mousson, Rouge d’été et Jaune printemps. Au moment de sa présentation, la marque a également dévoilé quelques accessoires avec l’Indie. Notamment une visière avant, des sacoches, une cage de rangement au plancher et même une boîte de rangement montée à l’arrière. La marque affirme avoir conçu d’autres accessoires pour l’Indie qui seront disponibles dans quelques mois.

Le River Indie pèse 135 kg. Il s’équipe d’amortisseurs Gabriel à l’avant et à l’arrière.Il roule sur des roues de 14 pouces et des pneus de 120 sections à l’avant et à l’arrière et dispose même d’un système de freinage combiné.

Un 125 cc puissant

L’Indie est un scooter électrique équivalent 125 cc. River revendique une vitesse de pointe de 90 km/h. Ce modèle 125 cc peut passer de 0 à 40 km en 3,9 secondes.

Le scooter électrique River Indie est propulsé par un moteur PMSM qui produit une puissance de pointe de 6,7 kW (8 ch). Il comprend une batterie de 4 kW montée sur le plancher et promet une autonomie de 120 km sur une seule charge.

River affirme que la batterie peut être chargée de 0 à 80 % en 5 heures. Elle prend également en charge la recharge rapide et est classée IP 67 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Ce scooter River Indie dispose d’un énorme espace de rangement de 43 litres sous la selle qui, selon River, représente le plus grand espace sur un scooter électrique disponible en Inde. Il dispose également d’une boîte à gants de 12 litres à l’avant.

Dans la boîte à gants, vous avez également deux ports de charge USB. Ce n’est pas tout, le River Indie se vante d’un écran de 6 pouces qui affiche la vitesse, l’autonomie et la charge restante. River affirme qu’il est compatible avec les mises à jour OTA et qu’il recevra des mises à jour à l’avenir.

River a annoncé un prix initial de 125 000 roupies, ce qui représente environ 1 430 €. La livraison des premiers exemplaires est prévue pour août 2023. Mais est-ce que l’Indie arrivera en Europe ? Le fabricant va sans doute commencer par consolider sa place sur le marché national avant de s’intéresser à l’international.