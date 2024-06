Ligue des Champions : Comment regarder la finale Dortmund – Real Madrid gratuitement ?

Le Real Madrid et le Borussia Dortmund disputeront leur première finale européenne le 1er juin à Londres. Pour les Madrilènes, ce sera une 18e finale, eux qui visent un 15e sacre. Quant aux Allemands, vainqueurs en 1997, ils tenteront de remporter un second trophée continental lors de leur troisième finale. Un affrontement inédit au sommet qui promet son lot d'émotions. Découvrez comment regarder Dortmund – Real Madrid gratuitement.

Le rêve éveillé d'une finale inédite en Ligue des Champions ! Grâce à leurs performances de haut vol en demi-finales face aux cadors bavarois et parisiens, le Borussia Dortmund et le Real Madrid vont offrir un choc titanesque le 1er juin à Wembley. Une affiche historique qui promet son lot d'émotions fortes et de rebondissements inattendus.

D'un côté, les Madrilènes, géants d'Europe au palmarès déjà bien garni, viseront un 15e sacre continental. De l'autre, les Allemands, tombeurs surprise du PSG, rêvent d'inscrire un second titre majeur à leur brillante histoire. Le théâtre de Wembley sera assurément comblé pour ce duel au sommet ! Suivez le guide pour regarder Ligue des champions gratuitement.

Comment regarder Dortmund – Real Madrid gratuitement ? Si vous résidez en Belgique, réjouissez-vous ! La finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid sera diffusée gratuitement et en direct sur RTLPlay.be. Pas de problème non plus si vous vous trouvez ailleurs dans le monde. Un petit VPN bien pratique vous permettra de contourner les restrictions géographiques et de suivre sans encombre ce choc au sommet européen. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Dortmund – Real Madrid : une finale de feu attend les supporters

Une affiche inédite et historique attend les amoureux du football ! Pour la première fois de leur prestigieuse histoire, le Borussia Dortmund et le Real Madrid s'affronteront en finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Un choc qui promet son lot de rebondissements et d'émotions fortes le 1er juin prochain sur la mythique pelouse de Wembley.

Pour accueillir cette rencontre titanesque, quel autre théâtre que le légendaire Wembley. Le stade londonien a déjà été le témoin de nombreuses finales de Coupe d'Europe mémorables par le passé. Avant sa démolition en 2002, il avait vu les sacres de l'AC Milan en 1963, de Manchester United en 1968 ou encore de l'Ajax en 1971. La « nouvelle » enceinte inaugurée en 2007 a également déjà vécu des soirées de gala, comme le succès du Barça en 2011 face à Manchester United, mais aussi la défaite du Borussia face au Bayern deux ans plus tard, dans un scénario crève-cœur (2-1). Les Allemands espèrent assurément prendre leur revanche dans quelques semaines.

Si l'issue de cette finale reste évidemment indécise, une chose est certaine : le parcours des deux équipes en demi-finales a été à la hauteur de l'événement. D'un côté, le Borussia a réussi un authentique exploit en éliminant le PSG, pourtant grandissime favori sur le papier. De l'autre, le Real a une nouvelle fois fait parler sa légende et son mental d'acier. Menés en demi-finales retour face au Bayern Munich après l'ouverture du score d'Alphonso Davies, les Madrilènes ont égalisé dans les dernières secondes par l'intermédiaire de Joselu. Deux épopées qui promettent un final haletant !

Dans tous les cas, difficile de désigner un favori tant cette finale s'annonce équilibrée et pleine de rebondissements. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous le 1er juin à Wembley !

Toutes les actions entre Dortmund et Real Madrid en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Le compte à rebours est lancé avant le choc tant attendu entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions ! Si vous n'avez pas encore prévu où suivre ce match, pas d'inquiétude. De nombreuses chaînes étrangères vous permettront de vibrer gratuitement au rythme de cette rencontre au sommet.

Pour les spectateurs belges, c'est un véritable cadeau qui vous est offert avec la diffusion en clair sur RTLPlay.be ! La plateforme de la chaîne publique RTBF proposera même les commentaires éclairés de ses meilleurs experts pour vous guider à travers les temps forts tactiques et les actions brûlantes. De quoi apprécier chaque moment phare dans les moindres détails !

Vous rêvez d'une expérience 100 % immersive, comme si vous y étiez ? Alors direction la Suisse et sa RTS qui diffusera l'intégralité de la rencontre sans coupures publicitaires. Des premières minutes de l'échauffement jusqu'au final haletant, vous aurez l'impression d'être aux premières loges de Wembley !

Les amoureux du beau jeu en Autriche et en Russie ne seront pas en reste non plus. ServusTV (https://orf.at/) et MatchTV (Matchtv.ru) compteront parmi les chaînes qui retransmettront ce choc titanesque en direct à leurs téléspectateurs. Une pléiade de choix pour les plus mordus !

Utilisez un VPN pour contourner les restrictions géographiques

Vivre cette finale de rêve où que vous soyez, c'est possible grâce à un VPN ! Ce petit outil vous permettra de contourner aisément les éventuelles restrictions géographiques imposées par certaines chaînes. Une solution idéale pour ne rien rater du choc Dortmund-Real Madrid.

Mais quel VPN pour le sport choisir parmi la multitude d'options existantes ? NordVPN fait assurément partie des meilleurs services sur le marché. Outre ses serveurs hyper-performants répartis dans le monde entier, il se démarque par un niveau de sécurité hors pair. Votre connexion sera totalement anonyme et cryptée, garantissant un streaming privé et sans accroc.

Les atouts de NordVPN ne s'arrêtent pas là ! L'interface intuitive et la compatibilité avec tous les appareils vous faciliteront grandement la tâche. En quelques clics, vous pourrez choisir le pays depuis lequel vous souhaitez vous connecter et profiter ainsi des diffusions en direct. Un véritable jeu d'enfant, même pour les néophytes !

Au-delà des fonctionnalités premium, NordVPN propose des offres très abordables, surtout si vous optez pour un abonnement de longue durée. Le streaming en toute liberté et sans limites géographiques, voilà ce que vous réserve ce VPN haut de gamme. Un incontournable pour savourer pleinement Dortmund-Real sans contraintes !

Regarder Dortmund – Real Madrid gratuitement : FAQ

Quand aura lieu la finale entre Dortmund – Real Madrid ?

La finale se déroulera à Wembley, à Londres, ce 1er juin 2024.

À quelle heure commence le match ?

Le match entre Dortmund et Real Madrid débutera à 21 h.

