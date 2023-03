Bayern/PSG : Comment regarder le match gratuitement ?

Le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain est l’un des plus attendus de la saison 2022-2023 en Ligue des Champions. Les fans des deux équipes vont pouvoir suivre la rencontre ce mercredi 8 mars à 21 heures à l’Allianz Arena ou devant leur écran. Battu à l’aller au Parc des Princes par la plus petite des marges (0-1), le PSG n’a pas d’autre choix que d’aller s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich. Découvrez dans ce guide comment regarder le match Bayern/PSG gratuitement.

Ce huitième de finale retour de la Ligue des champions 2023 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain promet d’être spectaculaire. En effet, depuis plusieurs années, les deux équipes s’affrontent régulièrement pour des titres et des places en Ligue des Champions. Cette année encore, les fans attendent avec impatience cette confrontation. Et bonne nouvelle : il existe de nombreuses manières de regarder le match Bayern/PSG gratuitement. Alors, qui des deux équipes montera en quart de finale ?

Comment regarder le match Bayern/PSG und gratuitement ? Il est possible de suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Bayern/PSG sur RTLplay.be. Voici comment faire pour y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Bayern/PSG : une rencontre explosive

Pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Paris n’a pas d’autre choix que de s’imposer à l’Allianz Arena, l’antre du Bayern Munich. À l’approche de ce match retour, la tension monte pour les bleus.

En effet, si les hommes de Christophe Galtier se sont rendus au Parc des Princes pour affronter le Bayern Munich le 14 février dernier avec une détermination sans faille, ils se sont quand même incliné 0-1. Notamment après le but de Kylian M’Bappé, blessé lors du précédent match, qui a été refusé pour hors-jeu. Les joueurs de la capitale ont déçu face aux Bavarois à cause d’une tactique défensive qui n’a pas tenu la route et un manque d’intensité. Cependant, le retour en forme de Mbappé devrait changer la donne et offrir aux PSG une chance de renverser le score. Vont ils pouvoir poursuivre leur quête de la victoire ?

Quant au Bavarois, ils sont en très bonne position pour la suite. En effet, après leur victoire 1-0 obtenue à l’aller grâce à un but de Kinglsey Coman sur la pelouse du Parc des Princes, Bayern compte bien profiter de son avantage pour se qualifier pour les quarts de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Bayern/PSG : regarder le match gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour regarder gratuitement le match entre le Bayern Munich et le PSG, il existe plusieurs solutions. La première et la plus simple est de se tourner vers les chaînes étrangères. En effet, les chaînes gratuites de nos pays voisins diffusent en direct les matchs de l’UEFA Champions League.

Ainsi, si vous êtes fans de football, vous avez la possibilité de suivre le match Bayern/PSG sans débourser la moindre centime sur la chaîne nationale belge RTLplay.be. Cependant, étant donné que le contenu est ciblé pour les connexions avec une adresse IP belge, les Français peuvent avoir du mal à y accéder. Pour contourner cette censure, il est recommandé de se connecter à un VPN, tel que NordVPN. Avec cette solution, il sera facile de débloquer la chaîne avec une adresse IP belge et de profiter des commentaires en francais.

Outre la chaîne nationale belge, vous pouvez également recourir à la chaîne russe MatchTV (Match.ru), la chaîne autrichienne ServusTV (servustv.com) ou encore la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/). Toutefois, il est important de savoir que seule RTLplay.be diffusera les matchs en français.

Par ailleurs, comme il s’agit de chaînes géobloquées, il faudra également utiliser un VPN pour pouvoir y accéder en toute sérénité.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder le match Bayern/PSG gratuitement ?

Si vous souhaitez regarder le match Bayern/PSG en streaming gratuitement, vous devrez contourner les blocages géographiques. Pour y parvenir, vous aurez besoin d’un bon réseau privé virtuel (VPN). Cette technologie vous permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à des serveurs se trouvant à l’étranger pour visionner des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre zone géographique.

Avec NordVPN, vous bénéficiez entre autres d’une couverture géographique et à de nombreux serveurs optimisés pour le streaming. Ce qui vous permet de regarder le match Bayern/PSG et tous les autres matchs de la Ligue des Champions. vous bénéficierez d’une connexion plus rapide et plus sécurisée grâce à des protocoles tels que IKEV2, OpenVPN ou WireGuard.

Vous pouvez également profiter des options de sécurité avancées comme le split tunneling ou encore le double VPN. S’y ajoute 30 jours d’essai gratuits sans engagement.

Bayern/PSG : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Bayern/PSG ?

Le match Bayern/PSG aura lieu le mercredi 8 mars à 21 heures.

Où se déroulera la rencontre entre Bayern/PSG ?

La rencontre entre Bayern/PSG se déroulera à l’Allianz Arena à Munich.