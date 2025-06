Qualité et raffinement, le Galaxy M9 de Geely veut rivaliser avec les SUV de luxe

Le Geely Galaxy M9 se prépare à faire une entrée fracassante sur le marché des SUV de luxe.

Ce modèle ambitieux s’arme d’un design élégant et de technologies avancées. Avec ces atouts, il vise à séduire une clientèle exigeante tant en Chine qu’à l’international. Le nouveau SUV Galaxy M9 du chinois Geely annonce en outre performances impressionnantes et confort haut de gamme. Il a donc tout pour faire trembler les grands noms du secteur.

Un design d’exception et des caractéristiques haut de gamme

Ce modèle incarne le summum de l’ingénierie automobile avec sa plateforme « AI digital chassis ». Cette dernière procure une expérience de conduite sophistiquée. Le Geely Galaxy M9 mesure par ailleurs 5205 mm de long, 1999 mm de large et 1800 mm de haut. Il se classe ainsi parmi les plus spacieux dans sa catégorie et surpasse des modèles comme le Kia EV9 et le BMW X7.

Avec cette taille généreuse, le nouveau modèle de Geely peut accueillir jusqu’à six passagers. Le Galaxy M9 de Geely est donc le SUV parfait pour les familles ou les groupes d’amis. De plus, il arbore des éléments de design similaires à ceux de véhicules de luxe. Je parle surtout de son habillage chromé au niveau des piliers qui s’inspire du Mercedes-Maybach.

Mais ce n’est pas seulement le style qui impressionne, car il s’équipe d’un système de divertissement de pointe. Comptez par exemple un écran combiné de 30 pouces pour le tableau de bord et l’infodivertissement. Le Geely Galaxy M9 possède alors une interface moderne et accessible pour tous les occupants.

En matière de sécurité routière, ce véhicule ne laisse rien au hasard. Geely vise d’ailleurs une note de sécurité de cinq étoiles grâce à un système avancé d’assistance à la conduite (ADAS). Il aide à maintenir les passagers en sécurité sur la route.

Performances et efficacité du SUV Geely Galaxy 9

Ce SUV de luxe se distingue également par son efficacité énergétique grâce à sa motorisation hybride rechargeable. Il affiche une consommation de seulement 4,8 L aux 100 km et une autonomie combinée pouvant atteindre 1500 km. Cela fait de lui un des véhicules les plus performants de son segment.

Mais ce n’est pas tout, car il affiche aussi un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en à peine 4,5 s. Puisqu’il est capable d’une telle prouesse, le Geely Galaxy M9 n’est pas qu’un simple SUV. C’est un véritable bolide qui ne laisse rien à désirer.

