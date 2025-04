Horse : le nouveau moteur issu de la coopération Geely-Renault

Le moteur Horse Powertrain de Geely et Renault arrive bientôt. Que sait-on sur cette nouvelle technologie hybride ?

L’alliance Geely-Renault s’apprête à changer le monde automobile avec leur moteur Horse Powertrain. L’ambition de l’alliance est de transformer la voiture électrique en hybride grâce à cette nouvelle entité. Ce projet audacieux vise à répondre à la demande croissante pour des solutions alternatives dans le marché.

Geely-Renault sort le moteur hybride Horse Powertrain

Le moteur Horse Future Hybrid Concept est une véritable révolution dans l’industrie automobile. Fruit de la collaboration entre Renault, Geely et le géant pétrochimique Aramco, c’est en fait un moteur hybride tout-en-un. Il combine un moteur thermique (compatible avec divers carburants, comme l’éthanol ou le méthanol) et une motorisation électrique. En bonus, on y retrouve aussi une transmission intégrée. Ils ont conçu ce système pour remplacer le bloc moteur électrique des véhicules actuels, avec quelques ajustements.

L’objectif principal de cette technologie est de rendre cette conversion simple et abordable. Les modifications requises au châssis et à l’architecture électrique sont réduites au minimum. Les fabricants peuvent ainsi effectuer une intégration rapide et réaliser des économies substantielles. Ce moteur de Geely-Renault pourra également fonctionner comme un prolongateur d’autonomie. Il fera alors monter la flexibilité des modèles électriques tout en rendant les performances meilleures.

Une solution adaptée à un marché en mutation

De nos jours, les marques automobiles investissent beaucoup dans l’électrique. De son côté, le moteur Horse de Geely-Renault tente de diversifier les offres. Cette technologie pourrait séduire les constructeurs disposant de moyens limités. Elle serait aussi idéale pour ceux qui opèrent dans des marchés où les infrastructures pour voitures 100 % électriques ne sont pas encore matures. Ce concept de « rétrofit hybride » pourrait devenir un levier pour réduire les coûts et maximiser l’accès à des technologies plus écologiques.

On prévoit l’application à grande échelle à partir de 2028. Le moteur Horse de Renault et Geely incarne par ailleurs une vision plus souple du chemin vers la neutralité carbone. En alliant modularité et modèle économique optimisé, les deux géants entendent démontrer qu’on peut innover sans entraver les chaînes de production existantes. Cette vision s’inscrit dans une dynamique technologique ouverte. Elle a toutes les chances de redéfinir les standards de l’industrie automobile.

