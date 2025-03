Volvo mise sur une sécurité routière sans précédent avec une IA considérée quasi-infaillible

La sécurité routière entre dans une nouvelle ère avec Volvo, grâce à l’IA. Le constructeur suédois utilise effectivement l’intelligence artificielle et des mondes virtuels ultra-réalistes pour améliorer ses logiciels de sécurité. Une telle avancée pourrait bien réduire drastiquement les accidents de voitures électriques sur nos routes.

Des mondes virtuels pour prévoir l’imprévisible

Les tests physiques et les simulations traditionnelles ne suffisent plus. Désormais, Volvo exploite des mondes virtuels générés par l’IA pour optimiser la sécurité de ses voitures. Ils reconstituent et analysent les données que collectent les capteurs des véhicules. Ces environnements aident ensuite à recréer toutes sortes de situations de conduite. Cela inclut les plus rares et les plus dangereuses. Le but est d’améliorer les systèmes d’aide à la conduite (ADAS) ainsi que la réactivité des voitures face aux imprévus.

Ces outils d’IA que Volvo utilise pour optimiser la sécurité reposent sur une technologie de calcul avancée. On appelle cette dernière « projection gaussienne » ou « Gaussian splatting« . Avec cette méthode, on peut transformer les données du monde réel en scènes 3D ultra-précises. Les ingénieurs de Volvo peuvent ainsi modifier les paramètres de circulation. Ils peuvent aussi ajouter ou supprimer des usagers de la route et tester différents scénarios en un temps record.

Volvo améliore la sécurité en prédisant les accidents avec l’IA

L’un des plus grands atouts de cette technologie est sa capacité à anticiper les « cas extrêmes ». Ce sont des situations rares, mais potentiellement mortelles qui échappent aux modèles classiques. Volvo utilise d’ailleurs des millions de points de données d’incidents qui ne se sont jamais produits pour entraîner et valider ses logiciels. Avec la projection gaussienne, on peut décomposer chaque scénario en milliers de variantes. Ceci aide alors à affiner les réactions des véhicules.

Ce projet pour améliorer la sécurité des VE est développé en collaboration avec Zenseact, la filiale IA et logiciels de Volvo. Il bénéficie en outre du soutien technologique de NVIDIA. L’utilisation de supercalculateurs et d’algorithmes avancés contribue par ailleurs à accélérer le processus de validation des systèmes de sécurité. On réduit ainsi le temps d’entraînement des logiciels de plusieurs mois à quelques jours.

