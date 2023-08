Pro.Zui : un scooter électrique hybride bien équipé au design surprenant !

Baptisé « Pro.Zui », ce scooter électrique d’Ognjen Docic constitue ainsi une solution de transport élégante et pratique. Découvrez comment il répond aux besoins des navetteurs quotidiens.

Dans l’ensemble, le scooter électrique “Pro.Zui” offre une option unique et élégante pour les navetteurs quotidiens. Il profite d’un design élégant, des solutions de rangement pratiques. D’ailleurs, cette caractéristique en fait de ce scooter un choix incontournable pour ceux qui recherchent un moyen de transport fiable et efficace en milieu urbain.

Scooters électriques hybrides mais élégants

Le scooter électrique Pro.Zui est sur le point de donner un nouveau souffle à la conception de véhicules urbains. Il constitue un mélange de cyclomoteur, de scooter et de vélo électrique parfaitement réussi.

Certes, son siège biplace laisse à désirer, car ils ressemblent à des planches plates. Toutefois, cela n’enlève rien à l’attrait moderne d’un vélo de croisière mélangé à la saveur rétro d’une Vespa. Ces phares vintage contrastant avec les roues épaisses donnent à ce vélo électrique un caractère distinct.

Selon le concepteur, le scooter s’intègre parfaitement à votre routine quotidienne, « vous amenant à votre destination avec style et sans effort ». L’ajout d’un attrait rétro-moderne élève ce vélo écologique à un niveau supérieur, et une autre version est même prévue prochainement. Sans oublier le scooter électrique « Pro.Zui » repose sur de gros pneus permettant de rouler sur des terrains accidentés.

Rangement polyvalent et caractéristiques pratiques

Le « Pro.Zui » incarne le potentiel d’approches de conception innovantes au sein de l’industrie des véhicules électriques. En fait, il a été construit en tenant compte des besoins quotidiens des navetteurs. L’une des caractéristiques les plus remarquables du scooter électrique conceptuel « Pro.Zui » est son autonomie. Ce scooter électrique utilise une technologie de batterie de pointe pour un déplacement durable. Avec une distance estimée à 120 kilomètres par charge, il offre la liberté de parcourir de plus longues distances sans avoir besoin de recharges fréquentes. Cela le rend idéal pour les trajets en ville et les excursions plus longues.

Le moteur électrique se trouve juste sous la selle, laissant une bonne quantité d’espace pour le stockage. En effet,le scooter électrique ‘Pro.Zui’ propose également des solutions de rangement extérieures, plus précisément sur le côté. Ce dernier comprend des cordons élastiques pour sécuriser des articles tels qu’une bouteille d’eau. Cette fonctionnalité garantit que l’essentiel est facilement accessible lorsque vous roulez en ville.