Le premier scooter qui ne tombe jamais officiellement dévoilé ! 

Liger Mobility, une jeune entreprise indienne a dévoilé ses scooters électriques auto-équilibrants Liger X, à l’Auto Expo 2023. Ce scooter électrique dispose d’une série de caractéristiques uniques et inédites.

Révélée alors qu’il était en cours de développement, Liger a présenté le tout premier scooter électrique équipé d’un dispositif autostabilisateur. Ce système permet à l’engin de se stabiliser aussi bien en mouvement qu’au repos. Le Liger X, décliné également dans une version X+, peut rouler à une vitesse maximale de 65 km/h. Il peut parcourir une distance de 60 km.

Liger x : un scooter électrique révolutionnaire

Avec le Liger X, le conducteur n’a plus à mettre ses pieds au sol pour se tenir en équilibre. En fait, ce scooter électrique se stabilise tout seul. Il bénéficie d’une nouvelle technologie de stabilisation FootFreeStop. Cette dernière garantit au scooter un parfait équilibre à l’arrêt, mais également lors des manœuvres à faible vitesse. Un système efficace en marche avant et arrière, jusqu’à un poids maximum de 150 kg.

De plus, ce scooter électrique dispose d’une fonction ReverseRide, permettant de ne pas avoir à utiliser les pieds, même pour faire marche arrière.

La fonction AutoBalance du scooter électrique Liger X a également été conçue intelligemment. À grande vitesse, elle se met en veille et s’active à faible vitesse ou lorsque le scooter électrique est arrêté. En outre, le conducteur peut activer ou désactiver manuellement le système selon ses besoins, même à faible vitesse.

Caractéristiques techniques du scooter

Liger Mobility n’a pas encore communiqué les caractéristiques techniques de ses scooters électriques. Or, on sait que les deux modèles auront une vitesse maximale annoncée de 65 km/h et des batteries à refroidissement liquide.

La version X dispose d’une batterie amovible avec une autonomie annoncée de 60 km et un temps de charge de trois heures. Quant au modèle X Plus, il dispose d’une batterie non amovible avec une autonomie annoncée de 100 km et un temps de charge de 4,5 heures. L’entreprise proposera la recharge rapide sur les deux modèles en option. En outre, le Liger X comprend un écran LCD qui peut être connecté à un smartphone.

Le Liger X et Liger X Plus sont tous deux dotés d’une connectivité 4G et d’un GPS. En plus, ces scooters électriques ont une application dédiée qui affiche les données de base ainsi que la détection de remorquage/vol, les rappels de service et même les alertes d’accident. La version supérieure du scooter électrique Liger sera également dotée d’une console TFT qui comprend la navigation et les alertes d’appel et de SMS.

En ce qui concerne le design, le Liger Mobility se distingue également par son style unique, avec un mélange d’éléments rétro et modernes. Si la silhouette de l’e-scooter a un aspect plutôt rétro, le phare triangulaire avec DRL horizontal et la console numérique ajoutent de la modernité au design.