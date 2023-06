On sait quand arrivera le tout premier scooter électrique 125 de Yamaha en France

Annoncée en 2019, Yamaha met les watts sur son premier scooter électrique 125, le E01. Ce dernier devrait commencer à être commercialisé sur le marché européen à partir de 2024.

En parlant de nouveaux scooters électriques, en octobre 2019, Yamaha a présenté le concept de scooter électrique E01 au Tokyo Motor Show. Ce dernier a été introduit au Japon, à Taïwan, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, dans le cadre de programmes d’essai et de location. Yamaha poursuit son aventure et prévoit de lancer son tout premier scooter électrique 125 cc en Europe très prochainement.

Le scooter électrique Yamaha E01 va arriver sur le marché européen en 2024

Compte tenu des réglementations de plus en plus strictes en matière de réduction des émissions dans l’Union européenne, la demande de transports respectueux de l’environnement augmente. Conscients de cette situation, les constructeurs de motos souhaitent désormais pénétrer le marché européen avec des véhicules électriques.

Suite au lancement de l’Yamaha NEO’S et Booster, le fabricant nippon va lancer son premier scooter électrique 125 cc : le E01. Ce scooter sera commercialisé officiellement sur le Vieux Continent dans le courant de l’année 2024.

Pour l’instant, il n’y a pas de prix exact ni de date de sortie du Yamaha E01 sur le marché européen. Cela dit, le scooter électrique circule déjà sur les routes françaises dans une phase de test via un programme de leasing.

Le Yamaha E01 possède de nombreuses caractéristiques, notamment un grand compartiment de rangement sous la selle, d’une capacité de 23 litres. Ce compartiment suffit à contenir un casque intégral, et il est donc certainement assez grand pour y ranger les objets essentiels de la vie quotidienne.

Le Yamaha E01 se distingue par ses performances impressionnantes

Le E01 présente une particularité qui le distingue des autres scooters électriques. Le moteur d’entraînement du E01 ne se situe pas comme d’habitude à l’arrière, mais monté au centre du châssis. Ceci a pour but d’apporter un meilleur équilibre à ce véhicule à deux roues.

En termes de performances, les chiffres sont comparables à ceux d’une moto de 125 cm3 à essence. Cependant, la puissance devrait être bien supérieure. Pour mémoire, le moteur électrique a une puissance de 8,1 kW, soit environ 11 ch.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 56,3 Ah et 87,6 V, soit 4,9 kWh. Selon Yamaha, l’autonomie en conditions réelles devrait être d’environ 100 km. À noter que l’autonomie annoncée peut être atteinte à une vitesse moyenne ne dépassant pas 70 km/h.

De plus, Yamaha a intégré un système de charge rapide. Cette dernière devrait permettre de recharger le scooter en une heure seulement. Avec des prises de courant ordinaires, il faudra environ cinq heures pour recharger complètement le scooter.