Peugeot Partner Pro Skill : l’utilitaire costaud pour terrains difficiles

Quand le bitume s’arrête, l’aventure commence. Le nouveau Peugeot Partner Pro Skill débarque avec son pack chantier, son châssis surélevé et son regard déterminé. Ce petit costaud au cœur de lion avale les gravats.

Il défie la boue et transforme les terrains accidentés en terrain de jeu. Avec ses technologies embarquées et sa transmission 4×4 électrifiée, il prouve qu’on peut allier robustesse et style. Prêt à tout terrain, littéralement.

Le Partner Pro Skill : Le Petit Utilitaire qui n’a Peur de Rien

Peugeot muscle son jeu sur le marché des utilitaires avec le nouveau Partner Pro Skill. C’est une édition spéciale qui semble tout droit sortie d’un film d’aventure. Pensé pour affronter chantiers, terrains difficiles et longues journées de travail, ce fourgon compact allie avec audace « robustesse, technologie et confort ».

Le constructeur au lion confirme ainsi sa volonté de rester une référence sur le segment des véhicules utilitaires en proposant des déclinaisons toujours plus adaptées aux besoins des professionnels. Une édition qui fait rimer efficacité avec style, sans jamais oublier sa mission première : être un outil de travail infaillible.

Un Pack Chantier pour Dompter les Terrains Hostiles

Le Partner Pro Skill ne se contente pas d’un nom évocateur. Il embarque d’origine le Pack Chantier, une véritable trousse de survie pour les routes les plus hostiles. Imaginez un châssis surélevé de 30 mm, des protections sous caisse, des pneus 3PMSF homologués hiver, le célèbre Grip Control avec aide à la descente et des feux antibrouillard.

Cette panoplie complète transforme le modeste utilitaire en véritable aventurier des chantiers boueux et des routes non goudronnées. De quoi affronter l’hiver comme les chemins de terre sans sourciller.

Un Intérieur de Bûcheron et de Geek

À bord, Peugeot a soigné les détails pratiques sans négliger le modernisme. Le plancher de chargement renforcé est conçu pour résister aux usages les plus intensifs. Tandis que le système Multiflex transforme la banquette passager en bureau mobile ou permet de transporter des objets longs jusqu’à 3,30 mètres.

De plus, il a un écran central HD de 10 pouces avec navigation connectée et le système Dynamic Surround Vision. Ils exploitent des caméras pour offrir une visibilité optimale lors des manœuvres. Les barres de toit bien intégrées complètent ce tableau d’un utilitaire aussi costaud que malin.

Trois Cœurs pour Trois Ambitions

Sous le capot, l’offre mécanique du Partner Pro Skill reste fidèle à la diversité chère à la marque. Les amateurs de diesel pourront choisir entre un BlueHDi 100 ch avec boîte manuelle six rapports et un 130 ch couplé à une boîte automatique EAT8. Pour ceux qui préfèrent l’électrique, le e-Partner Pro Skill propose 136 ch et une batterie de 50 kWh. Cela offre jusqu’à 339 km d’autonomie WLTP. De quoi satisfaire toutes les préférences et tous les usages professionnels.

La Surprise Dangel : L’Aventure version 4×4 Électrique

Mais la vraie innovation arrive à l’automne avec la transmission intégrale électrifiée développée par Dangel. Ce système ingénieux fait appel à un petit moteur électrique de 13,6 ch installé sur l’essieu arrière, alimenté par deux batteries de 48 volts.

Ces dernières se rechargent automatiquement via la récupération d’énergie, offrant au véhicule une adhérence optimisée sur les terrains vraiment accidentés tout en préservant sa sobriété. Une innovation typiquement française qui pourrait bien donner des sueurs froides aux concurrents !

