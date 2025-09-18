Renault 4 E-tech : Découvrez les versions Réversible et Van pour les pros

Renault réinvente la légende de la 4 E-tech qui se décline désormais en version « Réversible » et « Van », pour séduire autant les pros que les aventuriers.

Avec son look rétro-futuriste et sa motorisation électrique, ce petit bolide passe du chantier au week-end sans perdre son style. Prêt à briller en ville ou à transporter votre univers ? La nouvelle 4 a plus d’un tour dans son sac… et sous son capot !

La Renault 4 électrique se met au travail : bienvenue aux versions Réversible et Van !

Qui a dit que les véhicules utilitaires devaient être ternes et encombrants ? Renault relève le défi en adaptant sa nouvelle 4L électrique aux besoins des professionnels, avec deux versions astucieuses : la Société Réversible et la Société Van.

Oubliez le projet de fourgonnette spécifique — trop coûteux —, place à une transformation ingénieuse de la version grand public. Le résultat ? Un utilitaire compact, stylé et éco responsable, qui promet de séduire artisans, livreurs et petits commerces.

Capacité et polyvalence au rendez-vous

La version Van (homologuée N1) supprime la banquette arrière pour offrir un volume de chargement généreux de 1 045 litres, avec un bac thermoformé, des crochets d’arrimage et même un compartiment secret sous le plancher pour ranger le câble de recharge.

La charge utile atteint 345 kg, surpassant même l’historique Fourgonnette F4 ! La Réversible (M1) conserve quant à elle sa modularité, idéale pour passer du transport de marchandises à celui de collaborateurs en un clin d’œil. Les deux modèles incluent une grille de séparation et un tapis anti-dérapant.

Performances et autonomie : l’atout choc

Sous le capot, rien ne change — et c’est une bonne nouvelle ! Les deux versions profitent de la grande batterie de 52 kWh et du moteur de 150 ch, offrant une autonomie WLTP de 409 km.

De quoi parcourir toute la journée sans stress. Le meilleur c’est la recharge bidirectionnelle AC 11 kW et la recharge rapide DC 100 kW sont de série. Finis les temps d’immobilisation interminables !

Un prix malin pour une offre pertinente

À partir de 29 300 € HT, la Renault 4 E-Tech Société Van et Réversible se positionnent comme une alternative agile aux utilitaires traditionnels. Avec en prime des aides CEE pouvant atteindre 5 060 €, l’argument économique est imparable. Renault signe ici un coup double : allier le charisme de la 4L à l’efficacité d’un utilitaire moderne. Prêt à rouler utile… et avec style ?

