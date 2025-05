La Renault Estafette se dévoile avec deux véhicules utilitaires de l’autre côté de la Manche

Renault vient de lever le voile sur trois utilitaires électriques : l’Estafette, le Trafic et la Goelette. Voici ce que vous devez savoir sur ces nouveaux véhicules.

Renault vient de frapper fort au Salon des véhicules utilitaires de Birmingham. La marque au losange y a présenté en avant-première trois utilitaires électriques inédits. Je parle bien sûr de la Renault Estafette, mais aussi du Trafic et de la Goelette. Ce trio, qu’on attend pour mi-2026, entend bien révolutionner le transport professionnel en milieu urbain.

Une plateforme commune pour trois visages

Ces trois nouveaux venus reposent sur une plateforme 100 % électrique de type « skateboard ». Ils la partagent d’ailleurs avec Volvo et CMA CGM via le partenariat Flexis. Cela signifie avant tout une batterie plate qui se place sous le plancher et un moteur de 150 kW (205 CV) à l’arrière. On obtient également une recharge ultra-rapide grâce à une architecture 800 V. En d’autres termes, la Renault Estafette, le Trafic et la Goelette récupèrent 80 % d’autonomie en 20 minutes, rien que ça.

Ce n’est pas tout : ces trois utilitaires électriques disposent aussi de la technologie V2L (Vehicle-to-Load). Cette dernière est capable d’alimenter des outils ou des appareils directement via la batterie. Ils peuvent même, grâce au V2G (Vehicle-to-Grid), revendre de l’électricité au réseau.

À bord, l’Estafette, le Trafic et la Goelette de Renault reprennent un tableau de bord en forme de tube. Celui-ci arbore un écran central de 12 pouces et une instrumentation numérique de 10 pouces. Ces modèles intègrent tout aussi bien l’interface Android de Renault. Cette dernière est d’ailleurs personnalisable selon les besoins des professionnels. Vous avez par exemple : gestion de flotte, suivi de température pour véhicules frigorifiques, navigation optimisée, etc.

Renault Estafette, Goelette et Trafic, chacun son style

La plus spectaculaire, c’est sans doute l’Estafette E-Tech. Avec ses 2,60 m de haut pour 5,27 m de long, ce fourgon urbain dispose de plus de 9 m³ de volume utile. Avec ce véhicule, les livreurs peuvent en outre se tenir debout à l’arrière. Pensée pour la ville, la Renault Estafette dispose d’un volet roulant à l’arrière ainsi que des portes latérales suspendues sur rail. Quant à l’autonomie de ce fourgon électrique de Renault, elle va jusqu’à 350 km.

La Goelette E-Tech, elle, joue la carte de la polyvalence. Version châssis-cabine du Trafic, elle peut se livrer avec benne basculante ou caisse. Elle supporte par ailleurs jusqu’à 1,4 T de charge utile. Enfin, le nouveau Trafic E-Tech se veut compact (4,87 à 5,27 m) et passe-partout (1,90 m de haut). Il est d’ailleurs agile, avec son rayon de braquage de 10,3 m. Comme la Renault Estafette, il est parfait pour la jungle urbaine.

