Coopération Renault-Volvo : Les véhicules utilitaires de Flexis redéfinissent le marché français !

Flexis, née de l’alliance entre le constructeur Renault, Volvo et CMA CGM, veut redéfinir le marché des utilitaires électriques. La coentreprise dévoile une gamme innovante pour répondre aux besoins de la logistique urbaine durable. Avec des véhicules modulaires et hyper-connectés, elle offre des solutions efficaces et écologiques pour les professionnels de la livraison.

Des utilitaires modulaires pour une logistique optimisée

Flexis repose sur une plateforme modulaire innovante, que Renault a conçue via sa filiale Ampere. Cette plateforme « skate-board » intègre parfaitement les technologies qui marchent à l’électricité. Elle s’adapte également à divers types de carrosseries. De plus, elle garantit une faible empreinte carbone tout en offrant un plancher bas. Elle est donc parfaite pour les professionnels de la logistique qui veulent des solutions durables et pratiques.

L’autre grande innovation réside dans la connectivité des véhicules Flexis. Grâce à son architecture SDV (Software Designed Vehicle), chaque utilitaire peut communiquer en temps réel avec les gestionnaires de flotte. Cette option permet de suivre la gestion des recharges et d’optimiser l’entretien. Elle permet aussi de recevoir des mises à jour logicielles à distance. Cette connectivité simplifie la gestion, améliore l’efficacité de la flotte et réduit les frais de fonctionnement.

Flexis dévoile trois modèles pour répondre aux besoins du secteur

La firme a conçu trois modèles d’utilitaires électriques adaptés aux besoins précis du secteur de la logistique. Le Panel Van, similaire au Renault Trafic, est idéal pour les livraisons urbaines. Il s’adresse notamment aux missions de courte à moyenne distance. Sa capacité de chargement généreuse, couplée à sa compacité, en fait un véhicule versatile pour des trajets en ville. Mais ce n’est pas tout : il est également respectueux de l’environnement.

Le Cargo Van et le Step-in Van sont les autres modèles de la gamme de Flexis. Le Cargo Van propose un caisson adaptable en fonction des besoins des clients. Il offre ainsi une grande flexibilité pour différents types de cargaisons. Le Step-in Van, quant à lui, se distingue par son design unique pour la livraison de colis. Il possède des portes à coulisse et une porte arrière à enroulement. Il permet un accès facile entre la cabine et l’espace pour les colis grâce à sa hauteur de 1,90 m.

Les trois véhicules de Flexis ont par ailleurs une autonomie allant jusqu’à 450 km. De plus, grâce à l’architecture 800V, la recharge ultra-rapide permet de récupérer 80 % de la batterie en seulement 18 minutes. Les usagers profitent alors d’une gestion du temps efficace ainsi que de véhicules toujours prêts pour les livraisons.

