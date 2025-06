Renault utilise le rétrofit pour transformer ses anciens camions en électriques

Je suis Antra, rédactrice passionnée et curieuse. J’ai rejoint le groupe Publithings pour partager ma fascination pour l’innovation et ses multiples facettes. Spécialisé dans l’innovation, ce groupe visionnaire m’a offert l’opportunité d’explorer et de retranscrire les évolutions constantes de la technologie. Aujourd’hui, je consacre l’essentiel de mon activité à TechnPlay,...