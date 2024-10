Panasonic dévoile de nouvelles batteries qui pourraient tout bouleverser !

Récemment, le géant japonais Panasonic a dévoilé ses toutes nouvelles batteries qui promettent de transformer ce secteur. Déjà utilisées par Tesla pour certains de ses modèles, ces batteries sont destinées autant aux voitures qu’aux deux-roues. Explorons les spécificités de ces batteries et leur impact potentiellement révolutionnaire sur le marché.

Des cellules de batterie performantes et moins coûteuses

Panasonic a récemment révélé ses nouvelles cellules de batterie, la 4680. Leur production se déroule à l’usine de Wakayama. De plus grande taille, ces batteries ont la capacité de stocker davantage d’énergie. L’avantage est que, malgré leurs performances supérieures, leur conception coûte moins cher. Selon les estimations de Tesla, elles pourraient améliorer l’autonomie de ses voitures de 16 %, alors que leur coût de production pourrait diminuer de 14 %.

En outre, la sortie des nouvelles batteries de Panasonic a pris plus de temps que prévu. Initialement, l’entreprise envisageait de les produire pour 2023. Malheureusement, les différents tests auxquels elles ont été soumises ont causé ce retard. Le géant japonais planifie la sortie d’usine d’ici quelques semaines. En tout cas, Panasonic a réaménagé son usine à Wakayama afin d’accueillir les prochains produits. Le groupe projette d’engager 400 nouveaux employés pour y travailler d’ici 2025.

Les nouvelles batteries Panasonic, un avenir prometteur

Ces nouvelles cellules sont directement visibles dans des véhicules électriques de l’entreprise d’Elon Musk. On parle notamment de la voiture Tesla Model Y et du Cybertruck de Tesla. Par contre, son application ne se limite pas au secteur de l’automobile. Celui des deux-roues électriques, un segment en forte croissance, bénéficiera également de ces innovations. Ce faisant, elles offrent un avantage concurrentiel aux constructeurs de véhicules tels que les scooters et les motos électriques.

L’arrivée des cellules 4680 de Panasonic ouvre de nouvelles perspectives pour les fabricants de batteries tierces. Par exemple, des fournisseurs comme LG s’apprêtent déjà à concevoir des cellules 4680 pour Tesla. Cela pourrait élargir l’accès à ces technologies pour d’autres acteurs qui œuvrent dans le secteur du transport durable.

