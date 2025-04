La mythique Ford Bronco se met à l’électrique grâce à cette compagnie !

Avant même que Ford ait pu sortir une version électrique de la Ford Bronco, Icon prend les devants et électrifie le SUV emblématique.

Icon a frappé fort en dévoilant une version électrique de la mythique Ford Bronco. Ce bronco allie design rétro et technologie de pointe. Il s’adresse aussi bien aux fans de tout-terrain qu’aux amateurs de véhicules électriques. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c’est Icon qui électrifie l’emblématique SUV avant Ford elle-même !

Un design vintage et une technologie moderne

Cette nouvelle version reprend les lignes iconiques du modèle original des années 1960-1970. Cela dit, sous cette esthétique intemporelle de la Ford Bronco d’Icon se cache un cœur 100 % électrique. Ils ont minutieusement restauré les carrosseries classiques tout en y intégrant une motorisation électrique performante. Ce SUV rétro fusionne donc l’authenticité du passé avec les innovations modernes.

Le constructeur a, par ailleurs, développé la batterie en partenariat avec des experts en électrification. On estime son autonomie à 320 km et l’engin délivre un couple instantané parfait pour le tout-terrain. Lors de la conception de cette Ford Bronco électrique, Icon a également misé sur la durabilité. Ils ont par exemple utilisé des matériaux comme l’aluminium recyclé pour certaines pièces. Cela veut dire que Bronco propose une modernité respectueuse de l’environnement.

Icon sort une Bronco électrique avant Ford !

Ce qui épate le plus, c’est qu’Icon a devancé Ford en électrifiant ce fameux SUV. Ford n’a effectivement pas encore présenté de véritable Bronco électrique de série. Icon s’est alors positionné comme un innovateur audacieux. Avec un prix avoisinant les 240 000 euros, cette version premium s’adresse à une clientèle fortunée. En revanche, le savoir-faire artisanal et les performances technologiques justifient ce choix.

Apparemment, Icon a également optimisé la suspension et renforcé la solidité des châssis. Le fabricant a même ajouté des équipements dernier cri pour le confort et la sécurité. Résultat : une version électrique et moderne de SUV Ford Bronco qui surpasse le modèle thermique en termes de performances. Elle reste néanmoins fidèle à son esprit d’aventurier.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn