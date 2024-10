Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Cybertruck : un nouveau rappel imminent !

Tesla a récemment lancé le rappel massif de son emblématique véhicule électrique Cybertruck. Au cœur de cette tourmente : un dysfonctionnement logiciel lié à l’affichage de la caméra de recul. Ce n’est pas le premier rappel pour ce modèle, mais cette faille technique suscite d’importantes préoccupations parmi les propriétaires et fans de la marque.

Une défaillance cause un rappel massif du Cybertruck de Tesla

Ce rappel touche les Cybertrucks en circulation qui ont été conçus entre le 13 novembre 2023 et le 14 septembre 2024. En cause, une erreur logicielle empêchant l’affichage rapide de l’image de la caméra arrière lorsqu’on passe en marche arrière. Les réglementations fédérales exigent que cette image apparaisse dans les deux secondes afin de garantir une conduite sécurisée. Le non-respect de ce délai expose les conducteurs à des manœuvres plus risquées et cela augmente le risque de collision. C’est donc un souci majeur de sécurité que Tesla doit corriger urgemment, d’où le rappel du Cybertruck.

Afin de remédier à ce problème pressant, l’entreprise prévoit le déploiement d’une mise à jour logicielle par réseau sans fil (Over-the-Air). L’avantage est que les utilisateurs n’ont pas besoin de se rendre physiquement en concession. Les voitures Tesla recevront automatiquement la mise à jour dès qu’elles seront connectées à internet.

Les voitures Tesla, une série de mésaventures techniques

Ce rappel du Cybertruck de Tesla n’est malheureusement pas le premier. Depuis son lancement, le véhicule a fait l’objet de plusieurs avis similaires liés à des défauts tant mécaniques qu’électroniques. Parmi ces problèmes, on note par exemple des anomalies avec l’accélérateur et le voyant d’avertissement sur le tableau de bord. La marque a également procédé à des rappels dû à des soucis concernant le moteur et la carrosserie.

Ces différentes péripéties nuisent naturellement à l’image d’innovation et de performance que l’entreprise Tesla véhicule. Elles pointent vers des processus internes nécessitant plus de rigueur et de contrôles avant toute mise sur le marché. Par contre, elles incitent Tesla à renforcer ses protocoles de test et à améliorer les produits comme le Cybertruck.

