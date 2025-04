L’aviation à l’ère numérique : l’IA va-t-elle évincer les copilotes ?

L’aviation civile est en pleine mutation avec des projets d’intégration de l’IA en guise de copilote qui pourraient transformer la manière de voler des avions commerciaux.

C’est une décision que les industriels envisagent de prendre. Mais du côté des pilotes, la critique fuse. Le fait d’être assisté par une intelligence artificielle est-ce une bonne idée ou non ? Voici ce qu’il en est.

Un copilote IA, une idée qui soulève l’inquiétude parmi les pilotes d’avion commerciaux

En 2030, le copilote humain pourrait être remplacé par une IA. New Scientist rapporte cela comme étant le Single Pilot Operations (SPO). C’est un projet qui est censé se concrétiser d’ici là.

C’est innovant et fascinant. Mais parfois, ce genre de changement fait peur. Dans les cockpits des appareils de l’aviation civile, les pilotes ont l’habitude d’être assistés par un copilote humain, pas une IA.

C’est donc un véritable bouleversement qui pourrait se dessiner d’ici 2030. Cette idée émerge certes dans un contexte de pénurie mondiale de pilotes, mais l’objectif de rendre les vols commerciaux plus rentables et flexibles peut s’avérer être complexe.

La fiabilité de l’IA remise en question

Lors d’une conférence à Londres organisée par la Royal Aeronautical Society, de nombreux acteurs de l’aviation ont exprimé leurs préoccupations face à l’usage de l’IA en tant que copilote.

Des syndicats de pilotes, des experts en sécurité et des économistes sont contre cette idée. Un ciel où les vrais pilotes seraient remplacés par des machines est inconcevable.C’est pourquoi ce rêve technologique suscite de la méfiance.

Ce changement modifierait radicalement le rôle du commandant de bord. Seul aux commandes, le fait d’être uniquement assisté par une IA n’est pas facile.

La formule : « Deux cerveaux et quatre yeux, fonctionne« , ironise Tanja Harter, présidente de l’European Cockpit Association. Une IA ne peut pas remplacer les échanges de regards et le soutien mutuel entre un pilote et son copilote. Que fera l’IA en cas de stress du pilote ou d’un imprévu ?

L’Importance de l’humain en situation d’urgence

L’histoire a montré que les situations d’urgence sont résolues par des réactions humaines intuitives. Par exemple, quand le moteur du vol Qantas QF32 en 2010 a pris feu, il y a eu des câbles coupés et une série de soucis dangereux. Or, l’ordinateur de bord a proposé une manœuvre risquée.

Il voulait transférer du carburant d’un réservoir intact vers un autre abîmé qui est une manœuvre complément irrationnelle. Heureusement le pilote et copilote ont refusé. Une IA copilote aurait-elle eu le même bon sens ?

Les critiques s’interrogent également sur la capacité de l’IA à gérer des situatons brusques, comme l’incendie d’un poste électrique qui a plongé l’aéroport d’Heathrow dans le noir le 20 mars.

La prudence de l’agence européenne de la sécurité aérienne

Face à ces préoccupations, l’Agence européenne de la sécurité aérienne reste prudente. Pour aborder cette transition avec prudence, les partisans du SPO envisagent une approche progressive.

Une première phase, appelée eMCO, impliquerait deux pilotes à bord. Mais à des moments, l’un d’eux serait seul aux commandes. C’est là que l’IA interviendra. Ce serait un test grandeur nature avant de passer à un vol entièrement monopilote. Sinon, aucune décision ne sera prise avant 2027, et la vigilance est de mise.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn