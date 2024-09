On connaît enfin les prix et la disponibilité des vélos électriques DJI

Les vélos électriques PL Carbon de DJI et Amflow, véritables vitrines technologiques, commencent à faire sensation. Avec ses spécifications innovantes, ce modèle promet de bouleverser les normes établies et de proposer une expérience de conduite inédite. Découvrez les détails sur leurs prix et leur disponibilité.

Caractéristiques des vélos électriques de DJI et Amflow

Un moteur révolutionnaire

L’une des principales attractions du PL Carbon est sans aucun doute son moteur Avinox que DJI a élaboré. Doté d’un couple de 105 Nm et d’une puissance de pointe de 850 W, il se classe parmi les moteurs les plus puissants de sa catégorie. Ce moteur est spécialement conçu pour offrir une accélération fluide et énergique. Il se montre idéal pour les terrains variés que peut rencontrer un utilisateur de VTT électrique.

Le moteur dont les vélos électriques DJI x Amflow PL Carbon a un autre trait distinctif. C’est l’intégration d’une technologie avancée importée directement du secteur aéronautique de DJI. Ceci garantit une performance inégalée en termes de légèreté et de robustesse. Les cyclistes peuvent s’attendre à une réactivité sans précédent et pourront apprécier pleinement chaque trajet.

Design des vélos électriques de DJI et Amflow

Le cadre en fibre de carbone de ces deux-roues confère à l’engin une légèreté exceptionnelle. Ce cadre est à la fois esthétique et fonctionnel, ce qui facilite la maniabilité et améliore l’aérodynamisme. Cette légèreté n’entrave en rien la solidité grâce aux matériaux hautement résistants utilisés lors de sa fabrication.

De plus, les vélos électriques DJI x Amflow PL Carbon s’équipent d’un système électronique nouvelle génération développé par DJI. Cela inclut divers capteurs intelligents et une interface utilisateur intuitive qui permet une personnalisation complète des réglages de conduite. Cela offre une expérience personnalisée tant pour les amateurs que pour les experts.

Disponibilité et prix des vélos électriques DJI x Amflow PL Carbon

Un marché en pleine effervescence

Annoncés pour la première fois en juillet, ces nouveaux modèles ont suscité un enthousiasme immédiat au sein de la presse spécialisée. L’engouement se ressent également chez les passionnés de cyclisme. Ces vélos électriques nés du partenariat entre DJI et Amflow incarnent la montée en puissance de solutions de mobilité durable. Ces dernières captivent de plus en plus d’adeptes à travers le monde entier.

La disponibilité de ces modèles est récemment devenue réalité. Ceci apporte une vague d’excitation parmi les consommateurs désireux d’être parmi les premiers à enfourcher ces merveilles technologiques. L’Allemagne et l’Australie y auront accès dès octobre tandis que les cyclistes au Royaume-Uni pourront les acquérir à partir du mois de novembre. Les adeptes du vélo électrique en France devront patienter, mais ces modèles seront disponibles d’ici la fin de l’année.

Tarifs des vélos électriques de DJI et Amflow

Quant aux prix, ils restent relativement élevés comparés aux traditionnels VTT. Malgré tout, ils reflètent la qualité supérieure et la technologie novatrice embarquée dans le modèle Amflow PL Carbon. Le prix de la version standard est fixé à 6499 euros. Pour l’Amflow PL Carbon Pro, le coût est plus élevé et dépend de la configuration de la batterie.

Ces tarifs positionnent ces vélos comme étant des produits haut de gamme. Ils visent essentiellement les utilisateurs qui cherchent l’exclusivité et l’excellence technique dans leurs choix de mobilité. Avec toutes ces caractéristiques et cette anticipation, les vélos électriques DJI x Amflow PL Carbon marquent une entrée remarquée sur le marché. Ils redéfinissent les standards du vélo électrique tout en amplifiant les possibilités offertes.

