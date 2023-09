Ces nouveaux scooters électriques sont dotés d’une autonomie incroyable ! 

Ola Electric a lancé deux nouveaux scooters électriques, le S1X d’entrée de gamme et le S1 Pro Gen 2 en Inde. Ces nouveaux scooters bénéficient d’améliorations majeures au niveau de leur plateforme, de leur batterie et de leurs caractéristiques.

Ola Electric a lancé quatre nouveaux scooters électriques à l’occasion du Jour de l’Indépendance sur le marché indien. Trois d’entre eux appartiennent à la toute nouvelle série Ola S1X. Tandis qu’un Ola S1 Pro (2e génération) a été dévoilé avec plus de puissance et d’autonomie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette dernière gamme de véhicules électriques à deux roues.

Scooter phare de la marque

L’Ola S1 Pro conserve les phares emblématiques et est disponible en cinq options de couleurs. En termes d’autonomie, la batterie de 4 kWh a été certifiée pour 195 km avec une charge complète. Ce qui est supérieur aux 181 km revendiqués par la 1ère génération.

La puissance maximale du moteur est désormais de 11 kW. Et la vitesse maximale est de 120 km/h, contre respectivement 8,6 kW et 116 km/h sur l’ancien modèle. De fait, il lui faut 2,6 secondes pour passer de 0 à 40 km/h.

La marque a affirmé avoir repensé le cadre, le groupe motopropulseur, la batterie et le système électronique (alimenté par MoveOS) sur la nouvelle plateforme S1 Pro avec Gen2. La résolution de l’écran a étonnamment diminué, passant de 1280 x 768p à seulement 800 x 480p. Il faut 6,5 heures pour charger de 0 à 100 % à la maison. Il y a un espace de démarrage de 34 L, une barre d’appui plus solide et un déverrouillage de proximité à l’aide de votre téléphone. Le scooter est équipé de pneus R12 en alliage, de freins à disques et la suspension avant est désormais double télescopique.

Ola S1X : un scooter électrique plus abordable

Outre le nouveau scooter électrique S1 Pro Gen 2, Ola Electric s’adresse également au segment des scooters plus économiques. La gamme de scooters S1X abaisse les barrières à l’entrée, offrant aux navetteurs une gamme de véhicules électriques plus abordables, mais dotés d’une technologie et de performances respectables. Au total, trois modèles S1X sont proposés :

S1X avec une batterie de 2 kWh,

S1X avec une batterie de 3 kWh

et la version haut de gamme S1X+.

Ce dernier offre des fonctions de connectivité supplémentaires. Ola affirme que la nouvelle variante de base, la S1X avec une batterie de 2kWh, a une autonomie de 91 km. Elle peut atteindre une vitesse de pointe de 85 km/h.

Les versions supérieures S1X et S1X+ embarquent une batterie de 3 kWh comme la S1 Air. Cette dernière permet une autonomie de 151 km et une vitesse de pointe de 90 km/h. De plus, les trois variantes de l’Ola S1X disposent d’un moteur monté dans le moyeu. Et la variante de base peut accélérer de 0 à 40 km/h en 4,1 secondes. Quant aux deux versions plus avancées, elles peuvent faire de même en 3,3 secondes.

En termes d’équipements, le S1X dispose de :

‘une fourche télescopique à l’avant,

deux amortisseurs à l’arrière,

freins à tambour et d’un tableau de bord LCD.

Celui-ci permet de maintenir les coûts à un niveau bas. Les scooters sont également dotés d’une carrosserie en plastique non peinte sur les côtés, similaire à celle du S1 Air.