Noël 2024 : Voici les cadeaux high-tech incontournables pour enfants et ados !

Vous cherchez des cadeaux high-tech amusants et accessibles pour divertir enfants et ados, sans écrans ? Découvrez notre sélection coup de cœur 2024 !

Loin des écrans, ces jeux high-tech offrent des moments de fun à la maison ou à l’extérieur, pour les plus jeunes comme pour les plus grands. Certains sont éducatifs, d’autres boostent l’adrénaline. Il y a de quoi passer des instants inoubliables.

La liste parfaite pour les tous petits enfants de 3 à 6 ans 

Pour savoir quels sont les produits les mieux notés pour les petits, voici une petite sélection de jouets high-tech intéressants à offrir pour ce Noël 2024.

Toniebox mission Pat’Patrouille, une belle boîte à histoires

Votre enfant adore Pat’Patrouille, mais vous voulez limiter son temps devant l’écran ? La Toniebox est une alternative idéale. Il s’agit d’une boîte rouge qui stimule l’imagination avec des histoires captivantes. Dotée de quatre figurines (Chase, Stella, Marcus, Ruben), elle offre 7 heures d’autonomie, parfaite pour les vacances et les trajets.

Hex Bots Gecko, un reptile ensorcelant

Pour les petits malins amateurs de reptiles, Hex Bots Gecko est un petit lézard télécommandé qui grimpe sur les murs et brille dans le noir. Facile à piloter grâce à sa télécommande (portée de 8 mètres), il se recharge par USB pour des heures de jeu. Un jouet robotique original qui surprendra à coup sûr les enfants !

Je découvre les Dinosaures, avec un stylo super interactif

Les dinosaures, fascinants même 60 millions d’années après leur disparition. Et si vous voulez les faire connaître à vos enfants, ce livre interactif avec son stylo Tiptoi est un super cadeau high-tech pour ce Noël 2024. Grâce à ce petit accessoire, les enfants peuvent animer les images et découvrir plus de 1 000 informations. Un cadeau ludique et captivant pour les passionnés et les curieux de l’univers des dinosaures.

La liste de cadeaux pour vos pré-ados de 6 à 12 ans

Après les tout petits, les plus grands enfants s’amusent différemment. Et afin de souligner cette différence tout en s’amusant, voici ce qu’on vous propose pour ces fêtes.

Un appareil photo pour de merveilleux souvenirs

Si votre enfant aime prendre des photos, l’appareil photo GreenKinder permet de capturer des moments précieux et d’imprimer instantanément les clichés pris. Après l’impression, votre enfant peut personnaliser les images avec des dessins et des couleurs. C’est donc le cadeau high-tech idéal pour ce Noël 2024 afin de stimuler ainsi leur créativité et leur imagination tout en immortalisant des souvenirs.

Le V-Bot Explorer, le cadeau de Noël 2024 high-tech par excellence

Pour ces fêtes, les robots ont aussi la quote. Et Le V-Bot Explorer en fait partie. C’est un robot transformable et évolutif, offrant une expérience interactive unique à l’enfant à qui il sera offert. Avec cinq configurations possibles et 17 pièces incluses, il permet à l’enfant de réaliser des missions à la maison. Un guide illustré l’accompagne pour l’aider.

La mythique voiture télécommandée, mais celle-ci est dénommée Amicool RC

Pour les passionnés d’automobile, les voitures télécommandées sont un must have et l’Amicool RC est justement à la hauteur de toutes les espérances. Cette voiture télécommandée est facile à prendre en main pour les enfants. Avec ses grandes roues, elle franchit sable, herbe et terre. Sa vitesse est de 12 km/h, l’enfant peut la contrôler en étant à 60 mètres d’elle. Et elle a 40 minutes d’autonomie. Pas mal hein ?

Genius XL, des jumelles interactives pour les exploreurs

Avec un grossissement de 10x et une vision nocturne infrarouge, offrir des jumelles high-tech à un enfant pour ce Noël 2024 est aussi une bonne idée. Elles peuvent lui permettre de développer sa curiosité pour explorer la nature. Votre enfant pourra ainsi prendre des photos, visionner des vidéos et découvrir des informations captivantes sur le monde animal.

Ce Noël 2024, les jeunes ados ont aussi leur liste de jouets high-tech favoris

Pour suivre, ne croyez pas que les adolescents sont 100% scotchés à l’écran de leur smartphone. Il est bel et bien possible de les décoller de là en leur offrant les présents suivants :

Avec une super caméra, voici le mini drone X6-Pro

Pour voir le monde sous un autre angle, recevoir un drone pour Noël est un drôle de cadeau. Mais c’est un super présent ! Conçu pour les débutants, le mini drone X6-Pro est facile à piloter grâce à son système de détection d’obstacles et à son décollage/arrêt d’urgence par un bouton. Avec 20-25 minutes de vol et batterie modulaire, c’est un cadeau très intéressant.

Le Sky Viper Vector Stunt Jet, un avion télécommandé pas comme les autres

Sous le sapin, glissez également le Sky Viper Vector Stunt Jet. Votre ado aime l’aviation ? Ce petit appareil est le cadeau rêvé pour lui. Il est résistant et équipé d’un stabilisateur de vol, permet de découvrir l’aéromodélisme en toute simplicité. Avec ses fonctions automatiques et sa rapidité, il réalise des acrobaties et reste facile à retrouver. Un cadeau parfait !

Nerf Elite fléchettes

Enfin, les grands ados aiment toujours jouer à la bataille même s’ils ne l’avouent pas toujours. Et le Blaster Nerf Elite 2.0, avec son barillet rotatif de six fléchettes leur permettra de s’amuser. Il tire jusqu’à 27 mètres de distance et dispose de 12 fléchettes. Accessible, il permet de jouer en groupe sans vider votre portefeuille.

