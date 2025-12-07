Ne cherchez plus : voici la liste ultime des jeux à offrir à Noël, du casual au hardcore gamer

La recherche du cadeau de Noël parfait pour un·e gamer est enfin terminée, voici les meilleurs jeux à offrir en cette fin d’année 2025 ! Finis les casse-têtes et les risques de se tromper de style.

Que la personne à gâter soit un ou une passionné(e) de jeux d’ambiance entre amis, un ou une aventurièr(e) en quête de mondes ouverts ou un·e compétiteur·rice acharné·e, notre sélection ultime couvre tous les profils. Préparez-vous à devenir le·la héros·ïne du sapin avec ces pépites incontournables, pour des fêtes 100% jouables !

Donkey Kong Bananza

Si vous aimez Donkey Kong, la version Bananza est un excellent choix pour tout joueur qui a eu la chance de se procurer une Nintendo Switch 2. Sinon, c’est aussi une bonne idée pour un pack de jeux à offrir à Noël. Son approche libre de l’exploration, combinée à ses innombrables récompenses et son accent sur la destruction, le rend amusant pour les joueurs, jeunes et vieux ! « Donkey Kong Bananza ne ressemble à rien de ce qui est venu avant lui. »

Donkey Kong Bananza est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Clair Obscur: Expedition 33

Pour l’amateur de RPG sur votre liste de cadeaux, Clair Obscur: Expedition 33 est un INCONTOURNABLE. Un jeu qui a littéralement remporté tous les prix pour lesquels il était nommé aux Golden Joystick Awards. C’est un jeu qui allie une narration incroyable à des thèmes résonnants, et les livre dans un système de combat au tour par tour qui se compare de près à Paper Mario, entre tous les jeux. Chris De Hoog de CGM a donné un 10/10 à Clair Obscur: Expedition 33, disant : « Clair Obscur: Expedition 33 est une synthèse de tout ce que le médium peut offrir de mieux — réinventant des mécaniques éprouvées comme les siennes et racontant une histoire sans compromis, douce-amère, avec une vision artistique inspirée. »

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC (Microsoft Windows), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Hollow Knight: Silksong

Pour les joueurs qui aiment les bons défis, Hollow Knight: Silksong est sûr de plaire cette saison des fêtes. La suite tant attendue du Hollow Knight acclamé par la critique de Team Cherry place les joueurs dans le rôle de la mystérieuse et énigmatique Hornet. Elle était à la fois amie et ennemie dans le jeu original. « C’est un jeu qui conserve tant de ce qui a rendu son prédécesseur formidable tout en trouvant de nouvelles façons d’innover et d’élever l’expérience. »

Hollow Knight: Silksong est disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Microsoft Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Pokémon Legends: Z-A

A tous les dresseurs en herbe, c’est un superbe jeu à offrir aux fans de Pokémon, jeunes et vieux. Bien qu’il soit un peu plus retenu que son prédécesseur Pokémon Legends: Arceus, son système de combat est complètement repensé. Sinon, Pokémon Legends: Z-A utilise un système de combat en temps réel qui maintient les combats excitants et frais. « Le passage à un système de combat en temps réel est aussi incroyablement amusant et rafraîchissant, ce qui en fait facilement le meilleur élément de Pokémon Legends: Z-A. »

Pokémon Legends: Z-A est disponible sur les systèmes Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Jeux pour les fans de sport !

Cette année a vu une pléthore de solides titres de sport. Ils seront sûrement un excellent choix pour le joueur amateur de sport dans votre vie. C’est particulièrement le cas dans la série des jeux 2K. De NBA 2K26 à WWE 2K25 et même PGA Tour 2K25, tous ces jeux ont reçu des critiques extrêmement positives sur Metacritic et OpenCritic. Ils ont des graphismes détaillés, d’excellents contrôles et leur représentation globale du jeu.

Plusieurs des jeux 2K sont disponibles sur Nintendo Switch, PC (Microsoft Windows), PlayStation 4 & 5, et Xbox Series X|S.

Ghost of Yōtei

Pour tout propriétaire de PlayStation, une excellente idée de jeux à offrir à Noël serait Ghost of Yōtei. C’est la suite de l’épopée en monde ouvert de samouraï acclamée par la critique de Sucker Punch. Avec un système de combat plus robuste, une histoire profonde et une version magnifiquement réalisée de Hokkaidō, au Japon. Et pour tous les joueurs qui se trouvent être des cinéphiles et des otakus, le jeu propose un Mode Kurosawa, un Mode Miike et un Mode Watanabe.

Ghost of Yōtei est disponible exclusivement sur PlayStation 5.

Kirby Air Riders

Alors que la Nintendo Switch 2 a accueilli deux excellents jeux de course cette année, si vous voulez vraiment en avoir pour votre argent en termes de jeux à offrir à Noël, vous ne pouvez pas vous tromper avec Kirby Air Riders. Le jeu propose des contrôles précis et un accent sur les courses intenses. Il compense avec des modes de jeu plus rapides et orientés vers l’action. C’est pratiquement un jeu de fête. Ajoutez à cela un incroyable mode en ligne qui rend l’accès aux matchs rapide et exceptionnellement amusant (cependant, les joueurs auront besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online).

Kirby Air Riders est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Elden Ring: Nightreign

Si vous connaissez quelqu’un qui a toujours voulu se mettre à un jeu FromSoftware mais qui se sentait trop intimidé par sa difficulté, alors Elden Ring: Nightreign est le cadeau parfait pour lui. Il conserve la même ambiance et le même style de la série Soulsborne. Mais le gameplay est incroyablement rapide, fluide et amélioré par un co-op à trois joueurs. Elden Ring: Nightreign capture l’esprit de son prédécesseur principal mais en adoucit certains aspects.

Elden Ring: Nightreign est disponible sur PlayStation 5, PC (Microsoft Windows) et Xbox Series X|S.

