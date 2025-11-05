Retour vers le Futur : Les meilleurs cadeaux rétro pour Noël 2025

Cette année, le Père Noël a réglé son convecteur temporel sur les cadeaux rétro cette fin d’année 2025 ! Pour des fêtes sous le signe de la nostalgie et des références cultes, misez sur les incontournables icônes que vous avez connus dans votre enfance.

De la mythique DeLorean à l’incroyable figurine Doc Brown 1955, en passant par l’intégrale de la trilogie en 4K, voici une sélection de cadeaux rétro qui promettent de faire voyager vos proches dans le temps, sans avoir besoin d’atteindre les 88 miles/heure.

Lego Game Boy

La console portable de Nintendo se décline en version briques Lego. C’est une recréation de la Game Boy iconique, d’une beauté et d’un détail remarquables. Fidèle aux proportions de l’originale, elle comporte un slot de cartouche fonctionnel et une cartouche Pokémon Rouge à construire.

Il y a aussi des boutons et des éléments d’écran en briques. Avec plus de 1500 pièces, c’est un projet gratifiant pour les amateurs de construction et les gamers. Une fois assemblée, elle sert aussi de pièce d’exposition. Alliant nostalgie tactile et créativité d’assemblage, c’est un cadeau idéal pour quiconque a grandi avec Tetris, Pokémon et les longs trajets en voiture.

Veste de piste adidas Firebird Oasis Live ’25

Une renaissance du style Britpop, cette veste de piste adidas Firebird célèbre le 25ème anniversaire de la tournée d’Oasis. Finie en noir avec un branding brodé, il a fallu beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas parsemer ce texte de jeux de mots avec les titres de chansons. Incarnez l’arrogance des années 90 et associez-la avec un pack de Tazos Loony Tunes de chez Walkers pour compléter le look.

Atari 2600+ Édition Pac-Man

La royauté du jeu rétro revient dans cette édition spéciale Pac-Man de l’Atari 2600+. La cartouche de jeu 2-en-1 incluse propose une toute nouvelle version style arcade (Pac-Man 7800), et la toute première version du jeu pour la maison. La sortie HDMI permet de jouer sur un grand écran moderne, et la console fonctionne parfaitement avec les cartouches Atari 2600 et 7800. C’est le moment de visiter le grenier…

Grant Sinclair GamerCard

Super fine et bourrée d’esprit rétro, la GamerCard est un handheld qui tient facilement dans votre poche. Ressemblant à une Game Boy moderne surboostée avec un écran couleur net et des jeux intégrés, c’est une alternative originale (et bien plus abordable) aux handhelds de jeu Windows actuels. Préchargée avec deux jeux indépendants, elle ouvre un monde de possibilités d’émulation au-delà.

Casque KM5 Lightwear HP1

Un clin d’œil au style rétro avec des performances audio modernes, les casques HP1 de KM5 sont légers, filaires et intemporels. Conçus au Japon, ils mélangent nostalgie et confort, les rendant parfaits pour une écoute toute la journée. Tout droit sortis des carnets d’un designer Bang & Olufsen, ils offrent des adaptations modernes avec le Bluetooth 5.4 et une batterie de 24 heures.

Appareil photo numérique Camp Snap CS-8

Cet appareil photo à poignée ramène le charme de l’iconique Super 8, avec des astuces modernes comme une batterie rechargeable, et la possibilité de basculer entre différents formats d’image pour le grand écran et les contenus sociaux. De nombreux filtres vintage sont disponibles, avec un micro intégré pour l’audio. Insérez une carte SD de 128 Go (4 Go inclus), et vous avez 16 heures de séquences nostalgiques qui vous attendent.



Le four multifonction 10-en-1 de Smeg

Pour les amateurs de bons petits plats mijotés au four, ce Noel 2025 pourrait être l’occasion d’offrir ou de s’offrir cette nouveauté rétro. Le four multifonction 10-en-1 de Smeg a un inimitable design années 50. Derrière son look vintage se cache un concentré de technologie moderne : grille-pain, four, vapeur et bien plus. Sa finition crème iconique fera chavirer les nostalgiques et épater les cordons-bleus. C’est le cadeau qui transforme la cuisine en un véritable atelier culinaire… et la déco en un voyage dans le temps !

Bande originale The Sims 25th Vinyl

Célébrez un quart de siècle de vie virtuelle avec cette bande originale spéciale des Sims sur vinyle. Pressée sur des disques transparents avec des éclaboussures vert fluo, elle comporte toutes les musiques dont vous n’êtes pas sûr de vous souvenir… Limitée à 3000 exemplaires, nous sommes plus qu’un peu déçus par l’absence d’un diamant vert collectionnable.

Clavier numérique mécanique rétro 8BitDo Retro 18

Plus qu’un simple clavier numérique, l’unité mécanique au style rétro d’8BitDo ajoute des macros programmables, des keycaps personnalisables et la connectivité Bluetooth. Sa finition beige nostalgique rappelle les vieux PC tout en servant les configurations modernes. Compact et pratique, c’est un excellent accessoire pour les codeurs ou gamers amateurs de rétro qui veulent la forme, la fonction et le fun dans une petite extension de clavier soignée.

