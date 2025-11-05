La sélection high-tech de Sandisk pour les fêtes

Pour un Noël placé sous le signe de la technologie, Sandisk dévoile 3 idées cadeaux high-tech . Du créateur au gamer, chacun trouvera l’accessoire parfait pour booster sa créativité.

Avec les fêtes de fin d’année en ligne de mire, Sandisk mise sur la puissance et la praticité. La marque du groupe Western Digital présente une sélection d’accessoires pensés pour les créateurs de contenu, les professionnels exigeants et les passionnés de technologie. SSD portables, solutions NVMe et clés USB innovantes : ces produits condensent le meilleur du stockage moderne. Une façon élégante d’offrir ou de s’offrir la performance.

Un SSD portable pour les créateurs en mouvement

Avec le SANDISK® Creator Portable Phone SSD, produire du contenu en mobilité devient un jeu d’enfant. Ce disque externe est compatible MagSafe. Il se fixe directement à un smartphone pour enregistrer vidéos et photos sans passer par la mémoire interne. Les vitesses de lecture atteignent 1000 Mo/s pour un montage fluide depuis le téléphone ou l’ordinateur. Conçu pour les créateurs de contenu, il combine élégance, robustesse et performance dans un format minimaliste, idéal pour les tournages en extérieur. Proposé à partir de 124,99 €, il s’impose comme le compagnon des vidéastes pressés.

La puissance du WD Blue™ SN5100 NVMe™ SSD

Pensé pour accompagner la nouvelle génération de projets boostés à l’intelligence artificielle, le WD Blue™ SN5100 NVMe™ SSD monte en gamme. Grâce à la technologie PCIe® Gen 4.0, il atteint jusqu’à 7100 Mo/s. C’est 30 % plus rapide que la génération précédente.

Avec une capacité maximale de 4 To, il répond aux besoins de stockage intensif des monteurs vidéo, designers ou développeurs. Les technologies 3D NAND CBA et nCache™ 4.0 renforcent la fiabilité et la longévité du produit. À partir de 48,99 €, c’est une solution accessible pour accélérer les flux de travail exigeants.

Le SANDISK® Phone Drive USB-C™ : élégance et simplicité

Compact et élégant, le SANDISK® Phone Drive USB-C™ se décline en quatre coloris. Il facilite le transfert de fichiers entre smartphones, tablettes et ordinateurs. Avec des capacités jusqu’à 1 To, il libère instantanément de l’espace sur vos appareils et garder vos données accessibles où que vous soyez. Sa compatibilité universelle en fait un outil idéal pour jongler entre vie professionnelle et personnelle, sans compromis sur la vitesse ni la fiabilité. Proposé à partir de 77,99 €, il allie esthétique et efficacité.

Sandisk démontre une nouvelle fois sa maîtrise du stockage mobile qui combine design, performance et innovation. Trois produits, trois usages, un même objectif : simplifier la création et le partage, sans jamais freiner l’inspiration.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn