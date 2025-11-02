Cadeaux de Noël 2025 : notre sélection pour faire plaisir à un gamer

À la recherche du cadeau qui fera étinceler les yeux de votre gamer préféré lors de ce Noël 2025 ? Oubliez les bonnets et les chaussettes, place à l’équipement qui détrônera le boss final !

Pour Noël 2025, nous avons déniché les pépites qui transformeront sa setup en véritable QG de champion. Préparez-vous à décrocher la médaille du plus grand Père Noël de l’année !

Les cadeaux qui coûtent moins de 20 euros

Pour ceux qui ont un budget serré mais qui veulent judicieusement faire plaisir à leurs ami(e)s gamers, voici un petit listing malin des cadeaux de Noël 2025 pour gamer qui ont toujours la côte pendant les fêtes et qui ne ruinent pas le portefeuille.

Mug à effet thermique PS5 et/ou Super Mario

Si vous ne savez pas quoi offrir mais que la personne joue sur PS5, c’est l’option la plus sûre. Fabriqué par Paladone, une entreprise réputée pour la qualité de ses produits, ce mug fait partie des nombreuses excellentes références PlayStation disponibles chez Amazon.

Super Mario est une icône universellement reconnue. Si votre proche est fan du plombier intrépide ou adore Nintendo, ce mug de la société Paladone est un choix excellent. D’autres mugs aux thèmes Nintendo sont également disponibles.

Luminaire Champignon Super Mario et aimants à frigo

Super Mario est l’une des franchises les plus emblématiques, et le champignon est un objet mythique de cet univers. Cette version lumineuse de Paladone est donc un cadeau superbement adapté aux joueurs de tout âge, sans exploser le budget.

Ensuite, besoin d’un petit cadeau simple et économique ? Je recommande vivement cette idée ingénieuse. Ces aimants de frigo permettent de créer vos propres niveaux de Super Mario, avec des combinaisons de jeu quasiment infinies.

Joysticks KontrolFreek Minecraft

KontrolFreek a lancé une nouvelle gamme de ses célèbres embouts pour joysticks, et cette version vert « creeper » est parfaite pour les fans de Minecraft. Ils sont principalement compatibles avec les manettes Xbox, mais d’autres modèles existent pour PlayStation et Nintendo.

Café Fallout de Bones Coffee Company

Bones Coffee Company propose une vaste gamme de cafés moulus, dont un qui séduira particulièrement les joueurs. Le mélange « Atomic Apple » Fallout est présenté dans un emballage Vault Tec pour une touche rétrofuturiste unique.

Jeu de cartes PlayStation

Vous cherchez un cadeau original ou une idée pour un Secret Santa ? Si le fan de PlayStation est un adepte depuis les débuts, cette boîte métallique et son jeu de cartes inspirés de la PS1 sont idéaux. Une version PS5 est également disponible.

Gourde métallique PS5 et chopes à thème Donjons & Dragons

Cette gourde élégante (et d’autres modèles similaires de Paladone) est un choix facile si vous cherchez un cadeau PlayStation. Son design métallique maintient les boissons au frais, et ses centaines d’avis utilisateurs positifs attestent de sa qualité.

Puis, rien ne vaut le plaisir de siroter une boisson dans une chope thématique pendant une partie de jeu de rôle. Acquérir l’une des nombreuses options originales est donc un pari judicieux. Cette version « tonneau de bière » a particulièrement ma préférence pour son authenticité médiévale.

Les cadeaux qui coûtent moins de 100 euros

Ensuite si votre portefeuille vous permet d’acheter des cadeaux de Noël 2025 pour gamer un peu plus valeureux en termes pécuniaires, voici une liste de cadeaux qui peuvent également plaire.

Lumière des icônes PlayStation et/ou Lego Supply Llama

Parmi toutes les décorations sur le thème du jeu vidéo que j’ai vues, celle-ci est incontestablement ma préférée. Elle donne vie aux symboles emblématiques de la manette PS5 avec une lueur atmosphérique qui créera une ambiance parfaite pour toute installation de jeu, que ce soit dans un salon, un bureau ou une chambre.

Par la suite, peu importe la personne pour laquelle vous achetez (qu’elle soit jeune ou jeune de cœur), Lego est une excellente option pour les cadeaux de joueurs. Ces sets s’inspirent des plus grandes franchises, comme cet impressionnant Lama de ravitaillement de Fortnite.

Peluche Pikachu et/ ou Livre de cuisine Minecraft

Vous achetez pour un fan de Pokémon ? La fièvre Pokémon est de retour à son apogée avec la sortie de Pokémon Legends Z-A, les peluches sont donc toujours un choix judicieux – et rien de plus iconique que Pikachu. Le design doux et duveteux de celle-ci a l’air très câlin.

Pour suivre, si vous ne savez pas quoi offrir mais que vous savez que la personne adore Minecraft, ce livre de cuisine à thème vaut le détour. C’est une nouveauté amusante qui a aussi une utilité pratique.

Amiibo Donkey Kong et Pauline et/ou des dés métalliques luminescents

Vous connaissez quelqu’un qui joue assidûment à Donkey Kong Bananza ? Cette figurine Amiibo constitue une superbe pièce de collection et débloque également des gadgets supplémentaires dans le jeu.

On ne se trompe jamais avec des dés si vous achetez pour un fan de jeux de rôle sur table. Parmi tous ceux que j’ai vus, peu ont retenu mon attention comme ce set. En plus d’avoir un sac à thème qui vous fixe du regard comme un monstre de D&D, ses dés brillent véritablement dans le noir.

Ornements Hallmark et/ou lumière des icônes Xbox

Certains de mes cadeaux préférés pour les joueurs sont actuellement les ornements Hallmark, grâce à leur qualité impressionnante. Avec la sortie d’un nouveau Mario Kart cette année, je tenais à souligner ceux basés sur cette série – bien que d’autres existent pour diverses franchises.

Il est difficile de trouver une meilleure décoration pour un fan de Xbox. Elle illumine littéralement n’importe quel espace d’une lueur attrayante mais classe, et ajoute une ambiance chaleureuse à l’installation du destinataire.

Bande originale de Silent Hill 2 et/ou coffre de rangement Numskull

Outre le fait que le remaster de Silent Hill 2 est l’une des sorties PS5 les plus marquantes, sa bande originale est la préférée de tous les temps de GamesRadar+. Si vous avez un fan d’horreur dans votre entourage, ce pressage vinyle récent est sûr de le ravir.

Puis, si votre proche acquiert une nouvelle console cette année ou souhaite simplement ranger son espace de jeu, ce module de rangement Numskull est une idée solide. Il peut dissimuler jeux, casques et manettes, et existe en plusieurs designs geek.

Pot de plante Warp Pipe et/ou Guide ultime Warhammer 40,000

Vous voulez quelque chose d’utile ? Ce pot de plante original, inspiré des tuyaux warps si reconnaissables de Super Mario, vous permet d’ajouter une touche de verdure geek à votre espace de jeu. Ajoutez-y une dionée pour obtenir une vraie plante piranha.

Sinon, votre proche est fan de Warhammer ? Cet excellent livre de DK plonge en profondeur dans l’univers 40K. Les nouveaux venus comme les joueurs aguerris peuvent l’apprécier grâce à une multitude de détails et à une photographie somptueuse.

FAQ sur les cadeaux pour les gamers

Si vous cherchez à réellement faire plaisir à l’un ou l’une de vos proches qui adore jouer à des jeux vidéos, voici quelques conseils à prendre en compte.

Quel cadeau Noël offrir à un gamer en 2025 ?

Cela peut sembler évident, mais déterminer sur quoi la personne joue est une aide précieuse. Est-elle fan de PS5, ou préfère-t-elle Nintendo ? Joue-t-elle sur PC, ou est-elle passionnée par sa Xbox ? Ces machines ne sont pas interchangeables, et offrir une manette PlayStation ne rendra pas service à un adepte de la Switch.

De ce fait, il est judicieux d’envisager des produits dérivés tels que des objets de collection issus de sa franchise préférée, des t-shirts à thème, des mugs ou des pulls de Noël originaux. Contrairement aux jeux ou aux accessoires, il est peu probable qu’il les possède déjà.

Dois-je acheter des jeux ou des accessoires pour un gamer ?

À moins que vous ne sachiez précisément ce que la personne possède ou recherche, l’achat de jeux et d’accessoires peut s’avérer risqué. Il existe une chance qu’elle les ait déjà ou, dans le cas de matériel comme les casques ou les manettes, qu’elle possède déjà un équipement supérieur. Il est peu probable que la personne possède déjà ce que vous achetez, et le but est d’éviter d’offrir un doublon.

C’est pourquoi il est toujours préférable d’opter pour des produits insolites dérivés. Il est bien moins probable que votre proche possède déjà le sweat-shirt à capuche, le livre de cuisine thématique, la figurine ou d’autres autres articles du genre.

Quel est un bon cadeau de Noël économique pour les gamers de 2025 ?

Pour ceux qui souhaitent maîtriser leur budget, les mugs à effet thermique des marques comme PlayStation, Xbox ou Nintendo, valent le détour. Ils coûtent généralement moins de 10 €, ne vident donc pas le porte-monnaie tout en restant des présents attentionnés.

