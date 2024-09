Collection Noël 2024 : CASETiFY se démarque

CASETiFY dévoile sa collection de Noël ! Créativité et praticité sont au rendez-vous pour les fêtes de fin d’année. Avec des designs inspirés par l’esprit de Noël, CASETiFY propose des accessoires qui plairont à tous, des amateurs de technologie aux amoureux des fêtes. Découvrez les produits phares de cette sélection exclusive.

Une collection festive riche en couleurs et en designs

CASETiFY invite les consommateurs à plonger dans l’ambiance de Noël grâce à une collection variée d’accessoires technologiques. Parmi les produits phares, on retrouve des coques pour smartphones, ordinateurs portables et tablettes, toutes ornées de motifs festifs et colorés. La coque Clear Marie Doazan, compatible avec les appareils Apple, Samsung et Google, se distingue par son design épuré et son prix de 72,99 €. Pour les utilisateurs de MacBook, la coque Alexandre Nart offre une protection stylée à 67,99 €.

CASETiFY mise sur la diversité avec des thèmes qui évoquent l’esprit de Noël, tels que les lumières de Paris et les souvenirs de vacances. La coque Impact Toqué Frères, à 67,99 €, propose une protection robuste sans compromis sur le style, tandis que la coque Clear Kiss Kiss, également à 72,99 €, ajoute une touche ludique à votre téléphone.

Des exclusivités disponibles pour les fêtes

Pour rendre cette collection encore plus spéciale, CASETiFY a décidé de lancer certaines de ses créations en exclusivité au Bon Marché avant une sortie plus large prévue à partir du 22 octobre sur casetify.com. Parmi ces exclusivités, les coques miroir comme celles signées George(s) ou Felicie Aussi, toutes au prix de 72,99 €, se démarquent par leur aspect chic et fonctionnel.

Les accessoires CASETiFY se veulent être des cadeaux parfaits pour les fêtes, ils offrent à la fois praticité et design. Les produits de cette gamme incluent des motifs intemporels comme la coque Impact MagSafe Serpent Noir et la coque Clear Étoiles Noires, toutes deux à 72,99 €. Ces coques sont pensées pour résister aux chocs en plus d’être de véritables objets de mode.

Des accessoires qui capturent l’esprit des fêtes

CASETiFY ne se contente pas de proposer des coques, mais étend sa gamme aux accessoires qui complètent le look festif. Les motifs de l’Île Vibrante et les vibrations de la campagne se retrouvent dans des designs qui capturent la chaleur et l’énergie des célébrations de fin d’année. Les coques comme Impact MagSafe Vintage Luggage Stickers ou Clear Floating People #1, toutes à 72,99 €, sont parfaites pour ceux qui cherchent à ajouter une touche personnelle à leurs appareils.

Les designs signés par des artistes tels que Bodil Jane sont également présents, avec des pièces uniques comme la coque Impact Ring Stand Paradis des Panthères Roses, au prix de 83,99 €. CASETiFY poursuit sa mission de transformer les accessoires tech en objets de mode avec des produits résistants et stylés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

