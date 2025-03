Ni électrique ni à hydrogène, les États-Unis annoncent un moteur révolutionnaire

L’industrie automobile continue de chercher des alternatives aux carburants fossiles comme le diesel. Récemment, une entreprise aux États-Unis a dévoilé un moteur révolutionnaire qui pourrait redéfinir l’avenir de la mobilité. Contrairement aux tendances actuelles vers l’hydrogène ou l’électricité, ce nouveau moteur mise sur une technologie hybride innovante.

Un moteur révolutionnaire réalisé aux États-Unis

Le groupe Stellantis a choisi d’investir 6 milliards de dollars en Amérique du Sud. Cette somme servira à concevoir une nouvelle génération de moteurs révolutionnaires qui marchent à l’éthanol ou à l’essence. Cette décision vise à lancer une gamme de technologies « bio-hybrides ». Elles combinent les avantages des carburants renouvelables et de l’électrification. L’objectif est d’offrir une option efficace ainsi qu’écologique aux solutions actuelles. Les coûts doivent également rester accessibles aux futurs clients.

Les moteurs flex-fuel, capables de fonctionner aussi bien avec de l’essence qu’avec de l’éthanol, sont au cœur de cette stratégie. Stellantis prévoit d’introduire ces moteurs révolutionnaires, développés grâce à l’expertise des États-Unis dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques. Ces moteurs intègrent également une technologie hybride rechargeable. Ils offrent ainsi une flexibilité unique entre batterie, moteur électrique et moteur à combustion.

Les avantages environnementaux et économiques de l’éthanol

Les moteurs révolutionnaires à éthanol, soutenus par le savoir-faire des États-Unis, sont plus écologiques que l’essence. Cela s’explique par leurs faibles émissions de carbone. Ce carburant, qui se fabrique à partir de maïs et de canne à sucre, s’utilise déjà au Brésil et offre une solution durable. Stellantis, en investissant dans cette technologie, mise sur une ressource renouvelable et soutient, en même temps, les économies locales.

Les États-Unis sont également un acteur clé dans le développement des moteurs bio-hybrides de Stellantis. Ces moteurs offriront plusieurs configurations, y compris une propulsion combinée avec un moteur à combustion interne ou une version rechargeable. L’objectif est de maximiser l’efficacité énergétique, réduire l’empreinte carbone, mais aussi de répondre aux attentes des consommateurs.

