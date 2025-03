Le diesel fait son grand retour chez Stellantis : pourquoi ce choix surprenant ?

Stellantis, le géant de l’automobile qui regroupe des marques telles que Peugeot, Citroën et Fiat, a opté pour le retour la production de moteurs diesel. Cette décision intervient alors que l’industrie automobile mondiale s’oriente vers l’électrification de façon massive. Elle soulève alors des questions sur les motivations et les implications de ce choix.

Les raisons derrière ce retour au diesel de Stellantis

Plusieurs facteurs ont conduit le groupe à réintroduire le diesel dans sa gamme de motorisations. Le premier s’explique par la récente décision de l’Assemblée nationale française. Elle a fait le choix de ne pas inscrire l’interdiction des ventes de voitures thermiques neuves à l’horizon 2035 dans le droit national. L’absence de contrainte légale immédiate permet à Stellantis de répondre à la demande persistante pour les moteurs diesel. Ceux-ci restent prisés dans certains segments de marché.

Retour de #Stellantis vers le moteur #Diesel (D'après nos informations, le constructeur a décidé de réinvestir dans un nouveau moteur aux dernières normes #environnementales. — Chris Tina (@ChristinaHell) February 19, 2025

Ainsi, le retour au diesel chez Stellantis s’inscrit dans une stratégie visant à satisfaire cette demande continue. De plus, l’usine de Trémery, l’une des principales unités de production de moteurs du groupe, continuera de fabriquer des moteurs diesel jusqu’en 2030. Cette prolongation témoigne de la volonté de Stellantis de capitaliser sur ses infrastructures déjà en place. Elle montre également que le groupe veut répondre aux besoins d’une clientèle qui s’attache encore à cette technologie.

Les implications pour l’électrification et l’avenir de Stellantis

On pourrait percevoir ce retour au diesel chez Stellantis comme un frein à l’électrification. Cette dernière représente pourtant un axe central dans la stratégie future de nombreux constructeurs. Cela dit, Stellantis semble adopter une approche pragmatique en continuant de diversifier son offre. En parallèle de la relance du diesel, le groupe investit dans des motorisations hybrides. Celles-ci combinent moteur thermique et électrique. Elles offrent des solutions de transition vers une mobilité plus durable.

Ainsi, le retour au diesel chez Stellantis ne remet pas en cause son engagement envers l’électrification. Cette stratégie hybride permet au groupe de s’adapter aux différentes réglementations mondiales et aux préférences variées des clients. En maintenant une gamme de motorisations diversifiée, Stellantis se positionne donc pour répondre aux défis actuels. Il prépare le terrain de façon progressive pour une transition complète vers l’électrique à long terme.

