Mini électrique et JCW : Le constructeur prépare une bombe pour le salon de Munich

Alors que le salon IAA Mobility s’annonce comme le terrain de jeu des nouveautés électriques, Mini prépare une surprise de taille : la marque ne sortira pas un, mais deux concepts JCW 100% électriques qui mélangeront héritage sportif et futurisme radical.

Entre collaborations mystérieuses avec des marques lifestyle et hommage aux victoires historiques au Nürburgring, ces prototypes promettent de réinventer la performance « go-kart » façon ère électrique. Il y a donc de quoi secouer Munich bien au-delà des traditionnels discours sur la mobilité durable !

Deux concepts exclusifs en collaboration avec une marque lifestyle

Mini s’apprête à secouer le salon IAA Mobility 2025 avec non pas un, mais deux showcars John Cooper Works (JCW) électriques, développés en collaboration avec une célèbre marque lifestyle (dont le nom reste jalousement gardé).

Ces modèles exclusifs, qui seront dévoilés du 9 au 14 septembre 2025 au Mini Pavillon de la Lenbachplatz, promettent de marier l’héritage sportif de la marque avec une vision design résolument moderne. De quoi faire saliver les fans de la marque à l’ovale .

Un pavillon transformé pour célébrer la performance électrique

Pour l’occasion, Mini a complètement repensé son pavillon munichois. La marque va mettre en avant ces JCW nouvelle génération. Mini ambitionne de rappeler que la compétition fait partie de son ADN tout en ouvrant une nouvelle ère avec l’électrification.

Sinon, à quelques mètres de là, Mini recréera même sur la Max-Joseph-Platz un décor de rue londonienne pour rappeler ses racines britanniques, avec une touche d’humour bien typique de la marque.

Essais routiers et modèles électriques à découvrir

Les visiteurs pourront approcher de près toute la gamme électrique Mini, dont la JCW Electric, l’Aceman SE et le Countryman SE ALL4. Cerise sur le gâteau : un partenariat avec Sixt permettra de tester ces modèles sur les routes munichoises. Une initiative maligne pour prouver que l’électrique chez Mini rime toujours avec plaisir de conduite, même en ville.

Community Day : quand les fans deviennent stars

Le 13 septembre 2025 sera marqué par le « Community Day », un événement dédié aux clubs Mini. Au programme : une balade pittoresque dans Munich, suivie d’un rassemblement au pavillon Mini autour d’échanges passionnés. De quoi célébrer la communauté Mini tout en mettant en avant les nouveaux modèles.

Munich, vitrine mondiale de l’électrique sportif

Avec cette présence double (Lenbachplatz et Max-Joseph-Platz), Mini compte bien marquer des points lors de ce salon IAA Mobility. C’est l’un des plus importants au monde. Entre héritage sportif, électrification et collaborations surprenantes, la marque britannique prouve qu’elle n’a pas fini de surprendre.

Reste à savoir quelle marque lifestyle se cache derrière ces JCW. Et si ces concepts préfigurent des modèles de série. Rendez-vous en septembre pour le verdict ! Entre tradition et innovation, Mini électrise Munich avec des JCW qui promettent de réconcilier performance et électrification.

