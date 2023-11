Top des matches NBA les plus attendus de la saison 2023-2024

Le monde du basket a maintenant un œil sur le début de la nouvelle saison de la NBA, avec une anticipation grandissante. Les fans et les experts se préparent à une année chargée de rencontres épiques. Parmi les matches NBA les plus attendus de la saison 2023-2024, des duels légendaires se profilent, opposant les plus grandes stars de la ligue. Découvrez comment regarder le top de match NBA.

Le compte à rebours a commencé, et les amateurs de basketball du monde entier se préparent à une nouvelle saison NBA 2023-2024, qui s’annonce épique. Le calendrier officiel a été dévoilé, marquant le début des hostilités le mardi 24 octobre, pour une conclusion attendue le 14 avril 2024.

La saison à venir promet d’être mémorable, avec une myriade de matchs palpitants au programme. Les fans ont déjà commencé à spéculer sur les confrontations les plus attendues, et les pronostics vont bon train. Les étoiles de la NBA se préparent à briller sur le parquet, prêtes à nous offrir des performances inoubliables.

Suivez le guide pour regarder le top de match NBA.

Les matchs NBA les plus attendus

La saison NBA 2023-2024 promet d’être un véritable festin pour les amateurs de basketball. Plongeons ensemble dans l’excitation du TOP des matchs les plus attendus de cette saison à venir.

Lakers vs. Nuggets

Les affrontements entre les Lakers et les Nuggets sont les matchs les plus attendus de la saison NBA 2023-2024. Les Nuggets ont éliminé les Lakers lors des finales de conférence de l’année précédente, créant une rivalité intense. Les futurs matchs entre eux promettent une revanche attendue et une occasion pour les Lakers de rétablir leur suprématie.

Mavericks vs. Spurs

La saison 2023-2024 promet une rivalité intense sur la I-35 du Texas entre les Mavericks de Dallas et les Spurs de San Antonio. Les Mavericks, dirigés par Luka Dončić et Kyrie Irving, cherchent à se rétablir après une saison décevante. Les Spurs, sous la direction de Gregg Popovich et avec l’ajout de Victor Wembanyama, cherchent à rebondir après une saison difficile.

Lakers vs. Warriors

La rivalité californienne entre les Warriors et les Lakers s’est intensifiée avec l’arrivée de LeBron James chez les Lakers en 2018. Les deux équipes ont échangé des championnats, mais les Lakers ont remporté le dernier affrontement en séries éliminatoires en 2023. Leur rivalité continue en 2023-2024, avec quatre confrontations prévues en saison régulière.

Heat vs. Celtics

La rivalité entre le Miami HEAT et les Boston Celtics a des racines dans les confrontations des « Big 3 » des deux équipes au début des années 2010. Après une pause, elle s’est réchauffée en 2020 en finale de la Conférence Est. Les HEAT ont remporté le championnat en 2021, mais les Celtics ont pris leur revanche en 2022. En 2023-2024, trois rencontres sont prévues, y compris un match lors de la Rivals Week.

Knicks vs. Cavaliers

Les New York Knicks affrontent les Cleveland Cavaliers, souvenirs des playoffs de la saison précédente. Une rivalité potentielle se dessine entre ces deux équipes, qui ont également rivalisé pour le transfert de Donovan Mitchell. Avec de jeunes talents prometteurs tels qu’Evan Mobley et R.J. Barrett, ils sont des prétendants futurs de la Conférence est.

Timberwolves vs. Jazz

Les Minnesota Timberwolves affrontent les Utah Jazz le 4 novembre, marquant un duel après le transfert de Rudy Gobert à Minnesota. Malgré les doutes entourant ce transfert, Minnesota a montré du potentiel avec Karl-Anthony Towns, Mike Conley, et Anthony Edwards. De leur côté, les Jazz comptent sur Lauri Markkanen et le rookie Walker Kessler, renforcés par l’arrivée de John Collins en provenance d’Atlanta.

Thunder vs. Kings

Le match entre le OKC Thunder et les Sacramento Kings sera un rendez-vous à ne pas manquer. Le Thunder, emmené par Shai Gilgeous-Alexander et le rookie Chet Holmgren, montre un grand potentiel. Les Kings cherchent à confirmer leur belle saison précédente avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis en tête. Une rencontre passionnante en perspective.

Bulls vs. Bucks

La rivalité entre les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks, autrefois éloignées, a pris de l’ampleur grâce aux performances de Giannis Antetokounmpo et au duo All-Star des Bulls, Zach LaVine et DeMar DeRozan. Les Bucks ont remporté la finale NBA en 2021, mais les Bulls ont contesté les séries éliminatoires de l’année suivante, remportant 4-1. Malgré un historique en saison régulière équilibré, les équipes se rencontreront quatre fois lors de la saison 2023-2024 pour la suprématie de la Conférence Est.

FAQ sur la compétition

