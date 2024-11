Maintenant le Bonus Écologique baisse à 3 000 €, sans conditions de revenus

Le Bonus Écologique est officiellement mort ! Il permettait jusqu’à présent de bénéficier d’une aide de 4 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique. Malheureusement, il vient de subir un coup de rabot immédiat. Dès aujourd’hui, ce montant est abaissé à 3 000 euros, et non plus au 1er janvier 2025 comme prévu.

Bonus Écologique mort, un changement pour limiter les abus

Hier encore, ce coup de pouce gouvernemental était accessible sans conditions de revenus. Il subit tout à coup une réduction immédiate dans un contexte de budget restreint. L’objectif est de prévenir une recrudescence des achats de dernière minute. Ce phénomène a montré que certains concessionnaires immatriculaient des véhicules électriques non vendus à la fin de l’année pour profiter du Bonus. Ils les revendaient comme véhicules d’occasion avec une remise équivalente à l’aide.

Cette pratique a entraîné la mort du Bonus Écologique, que le gouvernement vient de réduire sans attendre la fin de 2024. Cette réduction risque de bouleverser les plans des consommateurs, mais aussi des constructeurs de voitures électriques. Ceci dit, même si cette baisse pénalise une partie des acheteurs, elle reste une mesure nécessaire pour éviter les dérives. De plus, le gouvernement veut que l’aide profite vraiment à ceux qui en ont besoin pour la transition énergétique. Il cherche aussi à maîtriser son coût pour les finances publiques.

L’avenir de ce bonus et des différentes aides à la conversion

Si la mort du Bonus Écologique est un coup dur, elle ne signe pas la fin des aides à la transition écologique. Effectivement, des dispositifs comme la prime à la conversion, qui soutient le retrait des véhicules polluants, sont encore en place. Par contre, leur avenir reste flou. Le succès de cette prime a largement dépassé les attentes. Cela a entraîné un excédent budgétaire et a poussé le gouvernement à revoir ses priorités.

Outre la mort du Bonus Écologique, d’autres formes de taxation pourraient apparaître. Citons comme exemples celles visant les infrastructures liées aux véhicules électriques. Elles ont pour but de compenser la perte des recettes fiscales issues des carburants. Ce réajustement pourrait compliquer la modernisation du parc automobile. En revanche, il semble nécessaire dans le contexte actuel de contraintes budgétaires.

🚗 Sérieux coup de rabot sur le bonus écologique, qui permettait d’acheter des voitures électriques moins chères. Le "Super bonus" d’un montant de 7 000 €, actuellement, baissera à 4 000€. Mécaniquement, les ventes de voitures électriques vont être pénalisées.#CharlesMatin pic.twitter.com/HmOki2zCcd — RMC (@RMCInfo) November 27, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.