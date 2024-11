Un malus pour les voitures électriques lourdes ? Le sénat vote une nouvelle taxe !

Le Sénat a récemment adopté un amendement visant à introduire un malus sur les voitures électriques lourdes. Cela concerne notamment les « e-SUV », ces grands modèles électriques pesant plus de 2,3 tonnes. Alors que les aides à l’achat de VE diminuent, cette nouvelle mesure pourrait encore influencer le marché de ces véhicules en France.

Les e-SUV, des véhicules de plus en plus populaires, mais très polluants

Les e-SUV ont vu leur part de marché exploser ces dernières années. Ils représentent désormais presque une vente sur trois des véhicules électriques neufs, contre moins de 1 % en 2017. Leur taille imposante et leur poids élevé en font des véhicules énergivores, notamment lors de leur production et de leur utilisation. Par contre, la taille n’est pas la seule raison pour laquelle on applique un malus aux voitures électriques lourdes. L’objectif est de limiter leur impact environnemental. Ils seraient polluants en raison de leurs émissions de particules, malgré leur absence d’émissions directes de CO2.

Christine Lavarde, sénatrice LR, a souligné qu’ils sont « très polluants« . Cela est notamment dû aux émissions de particules, qui affectent la qualité de l’air. En introduisant ce malus sur les véhicules dépassant 2,3 tonnes, le Sénat entend envoyer un message fort aux fabricants. Il s’adresse particulièrement aux constructeurs étrangers qui inondent le marché français de ces modèles massifs. Le but est de ne pas pénaliser les industriels français. De fait, ils ont déjà adapté leurs lignes de production à des critères écologiques plus stricts.

Un malus pour les voitures électriques lourdes, mais pas pour les hybrides

Pour l’instant, ce malus s’applique uniquement aux véhicules entièrement électriques. Par ailleurs, un autre amendement a retardé l’extension de cette taxe aux voitures hybrides les plus lourdes. Le gouvernement, de son côté, a accepté de reporter à 2027 l’application de cette pénalité pour les véhicules hybrides. En même temps, il a mis en place une taxe incitative. Celle-ci vise à encourager les entreprises à adopter des véhicules légers et moins polluants.

Parallèlement au malus pour les voitures électriques lourdes, la prime à la conversion pour l’achat d’une voiture moins polluante est supprimée. Cela renforce l’orientation vers une mobilité plus verte. Néanmoins, la situation pourrait freiner l’accessibilité des véhicules électriques pour certains ménages. Si cette mesure se concrétise, elle pourrait avoir un impact important sur le marché des VE en France. Elle aurait surtout des conséquences sur l’offre des modèles lourds et coûteux.

