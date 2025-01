Les Carnets de l’Apothicaire saison 2 : Mao Mao est de retour !

Nous y sommes enfin : le moment que nous attendions avec impatience, celui où nous pourrons renouer avec Mao Mao et cet univers si riche en mystères. En effet, Crunchyroll a confirmé ce que nous espérions tant : Les Carnet de l’Apothicaire saison 2. Aujourd’hui, alors que le deuxième épisode de la série sort dans quelques heures, une question brûle toutes les lèvres : à quoi devons-nous nous attendre ?

L’animation élégante de Toho Animation et OLM, combinée à une palette de couleurs vibrantes, renforce l’identité visuelle unique de la série. Les relations complexes entre Mao Mao et Jinshi continuent d’évoluer. Elles mêlent mystère et une dose d’humour inattendue. Les moments surprenants, comme les projets éducatifs de Mao Mao pour les concubines, témoignent de la manière dont l’anime aborde des sujets rarement explorés dans le genre.

L’univers de la série, déjà si riche et immersif, nous a laissés avec autant de réponses que de nouvelles questions. Ce monde foisonnant, où la magie, la politique et la stratégie se mêlent avec brio, devient encore plus intrigant et imprévisible. Les retournements de situation sont à prévoir et il nous semble que la véritable dimension de l’histoire n’est pas encore apparue. Nous n’avons qu’une envie : plonger, encore plus profondément, dans cet univers qui nous happe à chaque épisode. Et ce, dès leur sortie.

Mais comment suivre la série dès sa diffusion sans en manquer une miette ? On vous dit tout !

Les Carnet de l’Apothicaire saison 2 : de nouvelle intrigues, de nouveaux poisons

L’attente est enfin terminée, ou presque. Depuis l’annonce officielle, une seule pensée nous obsède : Les Carnets de l’Apothicaire reviennent pour une deuxième saison. Il est presque impossible de ne pas ressentir cette excitation collective. Et pourtant, une part de nous reste suspendue, hésitante, face à l’inconnu. Car si la première saison nous a tenu en haleine, que nous réserve la suite ?

Les premières images, les teasers, les fragments d’intrigue dévoilés nous laissent deviner que les enjeux seront encore plus élevés, les mystères encore plus complexes, et les découvertes, peut-être, encore plus dévastatrices. Ce que l’on sait jusqu’ici c’est que cette nouvelle saison poursuit l’histoire là où la première s’était arrêtée. Elle nous immerge dès les premiers épisodes dans la complexité de la cour impériale, là où se jouent intrigues politiques et tentatives d’empoisement. Cette saison 2 explore aussi des thèmes plus profonds. Un mystérieux roman, distribué par l’Empereur en personne, attise la curiosité de Mao Mao. Bien sûr, la présence de Jinshi est toujours au cœur de la saison. L’un des plus grands mystères reste son identité et son lien avec la famille impériale. Ce nouvel opus devrait enfin lever le voile sur ces zones d’ombre.

Mais ce n’est pas tout : les fans attendent aussi avec impatience l’évolution de la relation entre Mao Mao et Jinshi. On sent déjà que des liens plus personnels pourraient se tisser et les regards échangés. Bien qu’encore discrets, ils laissent présager des rapprochements intéressants et pleins de subtilité. Un développement mature et intelligent, qu’on espère encore plus abouti à mesure que la série progresse.

Et ce n’est pas fini ! Les Carnets de l’Apothicaire, c’est aussi une série pleine de rebondissements. De nouveaux personnages, des intrigues de plus en plus complexes et des mystères à résoudre à chaque coin de rue.

Calendrier des sorties

Voici le calendrier complet des épisodes :

Épisode 1 : 10 janvier 2025

Épisode 2 : 17 janvier 2025

Épisode 3 : 24 janvier 2025

Épisode 4 : 31 janvier 2025

Épisode 5 : 7 février 2025

Épisode 6 : 14 février 2025

Épisode 7 : 21 février 2025

Épisode 8 : 28 février 2025

Épisode 9 : 7 mars 2025

Épisode 10 : 14 mars 2025

Épisode 11 : 21 mars 2025

Épisode 12 : 28 mars 2025

Épisode 13 : 4 avril 2025

Épisode 14 : 11 avril 2025

Épisode 15 : 18 avril 2025

Épisode 16 : 25 avril 2025

Épisode 17 : 2 mai 2025

Épisode 18 : 9 mai 2025

Épisode 19 : 16 mai 2025

Épisode 20 : 23 mai 2025

Épisode 21 : 30 mai 2025

Épisode 22 : 6 juin 2025

Épisode 23 : 13 juin 2025

Épisode 24 : 20 juin 2025

