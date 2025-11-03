Le Nissan Frontier Pro PHEV, un modèle incontournable des pick-ups écologiques sur le marché ?

Et si votre prochain pick-up conjuguait puissance et écologie sans compromis ? Nissan relève le défi avec son Frontier Pro PHEV, qui entre sur le marché les pneus crissant et la batterie chargée.

Ce robuste véhicule promet d’allier la robustesse légendaire de la gamme Frontier à une motorisation hybride rechargeable. De quoi secouer le segment sans (trop) culpabiliser ! Le futur des camionnettes serait-il enfin arrivé ?

Zhengzhou Nissan lance le Frontier Pro PHEV : le pick-up qui vise la planète

C’est une première historique pour Nissan. Le Frontier Pro PHEV est développé et fabriqué en Chine pour conquérir le monde. Il est entré en précommande le 30 octobre 2025. Pilier de la stratégie « In China, For China, To the World », ce véhicule ambitieux ouvre un nouveau chapitre pour le constructeur. Les clients impatients peuvent d’ores et déjà s’inscrire en « blind order » pour 199 yuans (28 USD). C’est avant le lancement officiel prévu au quatrième trimestre 2024. Le message est clair : Nissan mise sur l’innovation chinoise pour séduire le marché global.

Une esthétique hybridée qui assume son modernisme

Difficile de confondre le modèle PHEV avec son homologue thermique. À l’avant, le pick-up arbore des feux diurnes en bande continue et reprend le fameux design V-Motion. C’est la signature de la marque. Ses phares verticaux s’inspirent de la structure robuste des véhicules à châssis. Tandis que le logo gravé au laser semble flotter telle une signature. Le toit bicolore et l’arrière, qui fait écho au design des feux avant, complètent cette silhouette résolument moderne. Même garé, le Frontier Pro PHEV affiche son caractère.

Des accessoires malins pour l’aventure et le quotidien

Le Frontier Pro PHEV ne se contente pas d’être beau : il est aussi futé. Hayon électrique, bâche de coffre et surtout un système intelligent de marchepieds latéraux qui se déploie automatiquement à l’approche : chaque détail a été pensé pour allier praticité et élégance. Ces équipements transforment ce pick-up en compagnon idéal. Il charger du matériel en ville ou préparer un week-end escapade.

Un intérieur qui rivalise avec les berlines premium

À bord, c’est une véritable surprise : l’habitacle n’a rien à envier à une voiture de tourisme. Le tableau de commande est dominé par un écran central de 14,6 pouces. Puis, il est savamment équilibré par des boutons physiques pour un accès intuitif aux fonctions essentielles. Le système audio Focal, star française du son, et un immense toit panoramique ajoutent une touche de sophistication. Les portes arrière s’ouvrent à 90° et les dossiers des sièges offrent trois réglages d’inclinaison. Le confort des passagers est prioritaire.

Performances et polyvalence : la promesse de l’hybride rechargeable

Sous le capot, il y a de la technologie. Le groupe motopropulseur hybride rechargeable déploie une puissance de 410 chevaux et un couple monumental de 800 Nm. Il peut tracter jusqu’à 3,5 tonnes et parcourir 135 km en 100 % électrique. Avec sa transmission intégrale, son assistance de conduite de Niveau 2 et sa fonction de décharge intelligente (6 kW, trois modes, six scénarios), ce pick-up n’a pas seulement de la force : il a de la ressource. De quoi écrire un nouveau chapitre du pick-up… version XXIe siècle.

