La nouvelle Nissan MICRA EV débarque en Europe, mais qu’est-ce que cela annonce ?

L’Europe s’apprête à accueillir une nouvelle star de la mobilité urbaine, qui est la nouvelle Nissan MICRA EV.

La nouvelle Nissan MICRA EV, tout premier modèle 100 % électrique de cette citadine iconique, arrive en Europe. Cette Micra entend bien conquérir un public large, des jeunes actifs aux familles citadines. Voici tout ce qu’on sait déjà sur cette nouveauté électrique très attendue et sur ce qu’elle annonce pour la voiture du futur.

Une nouvelle Nissan MICRA totalement électrifiée

Nissan a construit ce modèle sur la plateforme CMF B-EV de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La Nissan MICRA EV se démarque avant tout par une silhouette compacte, moderne et expressive. C’est ce qu’on a pu voir lors de sa présentation en avant-première, avant son lancement européen.

Cette voiture mise sur des lignes fluides, des feux LED distinctifs et des jantes allégées pour renforcer son efficacité énergétique. En parallèle, elle affiche un style distinctif et immédiatement reconnaissable. Ils ont également mis l’accent sur la personnalisation pour la Nissan MICRA EV. On retrouve par exemple plusieurs combinaisons de couleurs de carrosserie et de toit qui visent clairement une clientèle jeune et urbaine.

Au cœur du projet se trouve un engagement écologique renforcé avec une fabrication européenne. C’est un gage de qualité et de respect des standards de durabilité de Nissan. L’annonce officielle précise que la Nissan MICRA EV vise aussi l’accessibilité. Ils proposeront en fait la citadine électrique à un tarif compétitif, sans sacrifier la technologie embarquée. Je parle bien sûr de la connectivité, des aides à la conduite avancées, ou alors de la recharge rapide.

Ce que l’on sait (et ce que l’on devine) sur la fiche technique

La fiche technique précise reste, pour l’instant, encore partiellement confidentielle. Nous savons néanmoins que l’autonomie de la nouvelle Nissan MICRA EV devrait s’adapter parfaitement aux besoins urbains et périurbains. En tout cas, c’est ce qu’affirment les annonces officielles et la page dédiée sur le site Micra Nissan France.

De plus, la voiture devrait s’équiper d’un système de recharge rapide qui l’aidera à séduire les citadins actifs. Cette citadine électrique attirera également ceux qui souhaitent sortir ponctuellement de la ville. Le constructeur annonce en outre une expérience de conduite “fun et connectée”, sans sacrifier l’habitabilité ou le confort au quotidien.

L’arrivée de cette Nissan MICRA EV marque surtout une nouvelle étape dans la stratégie de Nissan. Le constructeur entent élargir sa gamme 100 % électrique avec un modèle compact, séduisant et abordable. Ce dernier capitalisera sur le succès de l’ancienne Micra, mais emmènera la marque dans une nouvelle ère. Ce lancement annonce ainsi une démocratisation croissante de l’électrique en Europe. Il initie aussi un renouvellement profond dans l’univers des citadines.

