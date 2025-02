Nissan en crise : un nouveau partenaire pour garantir sa survie ?

Nissan se retrouve en difficulté face à l’ascension des véhicules électriques et doit trouver un nouveau partenaire pour assurer sa survie. En fait, les négociations avec Honda se sont soldées par un échec. Le constructeur japonais doit ainsi s’allier à un acteur stratégique pour éviter un déclin annoncé.

L’échec des négociations avec Honda, un revers majeur

La fusion avec Honda aurait propulsé Nissan parmi les géants de l’industrie. On estimait effectivement la valorisation à 58 milliards de dollars. Pourtant, les discussions ont été brutalement interrompues, ce qui force maintenant Nissan à trouver un nouveau partenaire pour sa survie. Honda a une position dominante dans l’alliance et Nissan a refusé de devenir une simple filiale. La firme nippone s’est donc retirée des négociations et cela a laissé un vide stratégique à combler en urgence.

Cet échec intervient dans un contexte préoccupant pour Nissan. Le géant japonais voit sa production mondiale chuter de 9 %. Cela a touché les principaux marchés : -14,7 % en Chine, -13,3 % aux États-Unis, -12,6 % au Royaume-Uni. Afin de rester dans la course, le constructeur de voitures électriques doit repenser son modèle économique et accélérer sa transition vers l’électrique.

Foxconn, un nouveau partenaire pour la survie de Nissan

Face à ces difficultés, Nissan a annoncé une réduction de 20 % de sa production mondiale et la suppression de 9 000 emplois. Cette restructuration vise à limiter les pertes. Par contre, cela ne suffira pas sans un partenaire solide capable de partager les coûts de développement des nouveaux modèles électriques.

C’est dans ce contexte que Foxconn, géant taïwanais et principal fournisseur d’Apple, pourrait devenir un allié de poids. L’entreprise possède une expertise avancée en technologies numériques et a déjà exprimé son intérêt pour l’industrie automobile. Foxconn est donc LE nouveau partenaire qui aidera à garantir la survie de Nissan. De plus, Jun Seki pourrait jouer un rôle clé dans ce rapprochement. C’est un ancien cadre de la marque japonaise et aussi l’actuel directeur de la division véhicules électriques de Foxconn.

