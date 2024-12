Le Japon frappe fort : voici un moteur sans carburant plus puissant qu’un V8 !

Le Japon surprend le monde avec un nouveau moteur sans carburant qui développe plus de 350 cv. Mazda, à l’avant-garde de cette révolution, a dévoilé son modèle Iconic SP. Cette voiture de sport hybride s’équipe de cette technologie révolutionnaire. Avec cette approche audacieuse, la marque japonaise veut allier haute performance et respect de l’environnement.

Le moteur sans carburant, une révision ambitieuse pour l’Iconic SP

Le modèle Iconic SP de Mazda a subi plusieurs évolutions depuis sa première présentation. Ce qui les a marquées, ce sont un moteur rotatif de 350 cv et une propulsion arrière. La marque a initialement conçu ce moteur comme un prolongateur d’autonomie pour un système électrique. Il aura finalement un rôle beaucoup plus important, car il agit activement dans la propulsion du véhicule.

Ce changement dans la stratégie de conception a été bénéfique pour Mazda. Son nouveau moteur sans carburant lui permet de répondre plus directement aux attentes des passionnés de sport automobile. En même temps, le constructeur japonais parvient à respecter les normes environnementales croissantes.

En plus de ce moteur rotatif plus performant, Mazda a ajusté la conception de la voiture. L’objectif est d’optimiser la combinaison entre puissance et efficacité énergétique. Le modèle final, dont le lancement pourrait se faire en 2026 sous un autre nom, devrait avoir une fourchette de prix compétitive. Elle pourrait osciller entre 40 000 et 45 000 euros. Cette stratégie vise à rendre l’Iconic SP accessible tout en répondant aux besoins de la clientèle.

Une performance hybride pour un avenir durable

L’Iconic SP de Mazda ne se contente pas de ce moteur sans carburant. Ce dernier s’associe à un moteur électrique de 33 cv qui permet une propulsion arrière sans volant moteur. Cette combinaison hybride vise à offrir des performances de haut niveau tout en restant respectueuse de l’environnement. Elle offre ainsi un compromis entre puissance et efficacité énergétique.

Le modèle pourrait par ailleurs intégrer des moteurs supplémentaires dans les roues avant. Cette configuration permet d’atteindre une traction intégrale (4WD). Elle promet plus de polyvalence et d’adaptabilité selon le type de conduite.

Still dreaming about the Mazda Iconic SP Concept car.



Learn more: https://t.co/OLIAS1kyYG pic.twitter.com/B2yYKSHFgY — Mazda USA (@MazdaUSA) December 20, 2024

Cette approche hybride mélangeant un moteur sans carburant et un autre électrique est un véritable atout pour Mazda. La marque japonaise cherche à se démarquer sur le marché des voitures de sport hybrides. Avec ses performances exceptionnelles et sa flexibilité, l’Iconic SP pourrait bien devenir une référence pour l’industrie automobile de demain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.