Le Ford Bronco débarque enfin en Europe, mais pas comme vous l’imaginez

Attachez vos ceintures, l’icône américaine débarque sur le Vieux Continent, mais en version « fabriqué pour l’Europe » ! Le Ford Bronco prépare sa traversée de l’Atlantique avec une surprise : il sera plus compact, électrifié et taillé pour nos routes.

Oubliez le géant tout-terrain, pensez plutôt rival pour le Jeep Compass. Produit en Espagne, ce petit nouveau au look rustique entend bien secouer le marché des SUV compacts. Une arrivée qui promet d’être… sauvagement européenne !

Le Bronco débarque en Europe, et il sera plus petit et branché

Le mythe américain du Bronco s’apprête à traverser l’Atlantique, mais avec une carte d’identité bien européenne. Selon des informations exclusives, Ford préparerait une version plus compacte et électrifiée de son 4×4 iconique, spécifiquement conçue pour le Vieux Continent. Ford démarrerait sa production en 2027 dans l’usine espagnole de Valence, où l’entreprise assemble déjà la Kuga. Cette nouvelle venue, au look rustique hérité de la famille Bronco, vise à conquérir les fans de SUV robustes et compacts, une catégorie en pleine expansion.

Un positionnement stratégique entre Puma et Kuga

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ce nouveau Bronco ne viendra pas remplacer la Kuga, récemment restylée, mais se positionnera stratégiquement juste en dessous d’elle. Il comblera ainsi un vide dans la gamme Ford entre la Kuga et la plus petite Puma. S’il ne partagera pas ses fondations avec le Bronco Sport vendu aux États-Unis, il reposera sur la plateforme modulaire C2 de Ford, éprouvée sous des modèles comme la Focus (disparue) ou la Maverick, garantissant un développement efficace. Cette arrivée marque une étape clé dans la transformation de l’offre européenne de Ford.

Une offre 100% électrifiée, mais sans tout-électrique

Sous le capot, place à l’hybridation. Le petit Bronco européen opterait pour une motorisation hybride rechargeable, avec une version full-hybrid (sans prise) également à l’étude. En revanche, Ford semble avoir écarté une version entièrement électrique du plan, probablement en raison des ventes décevantes de ses récents modèles 100% électriques comme l’Explorer EV et le Capri. Ford semble ainsi miser sur une transition énergétique pragmatique, adaptée aux réalités du marché européen.

Le duel des compacts aventuriers est ouvert

Sur le marché, ce nouveau venu n’aura pas la partie facile. Il devra affronter des concurrents aguerris comme la future Jeep Compass de nouvelle génération et le très attendu Dacia Bigster, tous deux promettant un look aventurier et une offre électrifiée. Ce trio de compacts rustiques pourrait bien dynamiter un segment traditionnellement dominé par des modèles plus urbains. Ford compte clairement sur l’aura du nom Bronco et son héritage américain pour se démarquer dans cette bataille.

Un nouveau souffle pour l’usine de Valence

Ce projet est aussi une excellente nouvelle pour l’usine de Valence, qui a vu la production des monospaces S-Max et Galaxy, ainsi que de la berline Mondeo, s’arrêter récemment. L’arrivée du Bronco européen, aux côtés de la Kuga, redonnera du volume et sécurisera l’activité du site. Ford, qui a refusé de commenter dans le détail, a toutefois confirmé qu’un modèle à « motorisation multi-énergies » y serait produit à partir de 2027. Le compte à rebours pour le retour du cheval sauvage en Europe est lancé.

