Ford va enterrer ce modèle emblématique après 27 ans de loyaux services

C’est l’heure, c’est la fin pour l’un des modèles les plus charismatiques de ce constructeur américain ! Après 27 ans de loyaux services, la marque Ford s’apprête à tourner une page emblématique de son histoire en disant adieu à la Focus emblématique.

Une longévité rare, presque un record, qui mérite bien un clin d’œil attendri. Préparez-vous à lui dire au revoir… mais pas sans un brin de nostalgie et une pointe de fantaisie ! La légende tire sa révérence, place à la nouvelle génération.

Adieu à une icône : la Ford Focus tire sa révérence après 25 ans de loyaux services

C’est une page de l’histoire automobile qui se tourne discrètement. Après plus de 25 années de carrière et près de 12 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, la Ford Focus a définitivement quitté les chaînes de montage. La dernière née, une berline compacte blanche, a roulé hors de l’usine de Saarlouis, en Allemagne, un vendredi de novembre, sans annonce officielle mais avec l’émotion palpable des équipes. Symbole d’une époque, la Focus était devenue la dernière voiture particulière de Ford en Europe. C’était après l’arrêt successif de la Ka, de la Mondeo et de la Fiesta.

Le vide laissé par une disparition annoncée

La fin ne surprend personne, mais elle laisse un goût d’inachevé. L’arrêt de la version sportive Focus ST en septembre avait sonné le glas. Ford, qui a progressivement supprimé ses modèles compacts au profit de SUV, n’a pas prévu de remplacement direct pour la Focus. L’ère est résolument tournée vers les crossover comme le Kuga et le Puma, ou vers l’électrique avec le Mustang Mach-E. Pourtant, cette transition ne compense pas le retrait des modèles populaires : les ventes européennes de Ford ont été divisées par deux entre 2019 et 2024.

Une aventure internationale au destin contrasté

Née en 1998, la Focus incarnait le rêve de la « World Car », destinée à unifier les marchés en remplaçant les différentes Escort. La première génération a brillamment relevé ce défi, offrant une plateforme quasi identique en Europe et aux États-Unis. Mais cette harmonie fut de courte durée. Les continents se sont éloignés avec la seconde génération, créant des modèles distincts. Il faudra attendre 2011 et la troisième mouture pour retrouver une certaine unité. Cela a même permis à l’Amérique de découvrir les versions performance ST et RS.

Et maintenant, quel avenir pour le nom « Focus » ?

La disparition de la Focus actuelle marque-t-elle pour autant la fin définitive du nom ? Peut-être pas. Des rumeurs persistantes évoquent un possible retour sous la forme d’un crossover électrique, qui pourrait être produit en Espagne. Cette renaissance sous une forme adaptée aux nouveaux temps – plus haute, plus utilitaire et zéro émission – serait un hommage moderne à une légende. Toutefois, Ford garde le silence et aucun projet officiel n’a encore été confirmé.

Une héritière sans héritage immédiat

En attendant une éventuelle succession, l’arrêt de la Focus symbolise la fin d’une ère pour les amateurs de berlines compactes. Elle laisse derrière elle un héritage considérable : celui d’une voiture qui a su allier dynamisme, praticité et accessibilité. Alors que le paysage automobile se transforme, son départ soulève une question. Les SUV et modèles électriques parviendront-ils à capturer le même lien affectif que cette icône, qui a rythmé le quotidien de millions de conducteurs pendant un quart de siècle ?

