Le Ford F-150 Lobo : un nouveau pick-up qui n’est pas l’antagoniste de Superman

Ford vient de dévoiler sa nouvelle arme secrète : le F-150 Lobo 2025. Cette camionnette de performance fait revivre l’esprit légendaire des SVT Lightning des années 90.

Le pick-up F-150 Lobo est accessible à partir de 64 500 euros avec toutes les options. Cette nouvelle variante souligne le retour d’une expérience de conduite plus sauvage. Elle transformera votre quotidien en terrain de jeu avec un style agressif et des performances qui ne laissent personne indifférent.

Le Ford F-150 Lobo et son V8 qui rugit encore

Le Lobo garde son V8, avec un bloc de 5,0 L qui déploie 400 CV et 556 Nm de couple. Cette mécanique classique reste fidèle à l’ADN des vrais pick-ups américains. Ceci, malgré le fait que Ford ait opté pour la traction intégrale plutôt que la propulsion pure. Les puristes pourront grincer des dents avec le Ford F-150 Lobo. Cela dit, avec cette configuration vient une meilleure adhérence sur tous les terrains.

Malgré son tempérament sportif, ce modèle n’oublie pas ses racines de véhicule utilitaire. Il est bâti pour le travail, avec une capacité de remorquage qui atteint à peu près 3,6 T. En ce qui concerne la charge utile du Ford F-150 Lobo, elle va jusqu’à environ 658 kg. Avec une telle polyvalence, il peut passer du chantier à la piste de course sans compromis.

Un modèle avec un look qui en impose

Ford a surbaissé cette version de deux pouces et l’a renforcée par un ensemble de carrosserie comprenant dix pièces. La silhouette en devient alors plus agressive et elle colle littéralement au bitume. Elle est montée sur des jantes noires de 22 pouces qui ne passent pas inaperçues. Dans l’ensemble, le Ford F-150 Lobo donne l’impression d’une musclecar qui aurait grandi pour devenir une camionnette.

L’esthétique « sinistre » du pick-up truck se démarque par ses détails soignés. On a par exemple un capot bombé et des prises d’air noires. Ajoutez à cela un échappement en forme de canon et une calandre unique traversée par des éléments d’éclairage.

Le F-150 Lobo de Ford est, par ailleurs, disponible en cinq coloris. Vous avez le choix entre Agate Black, Atlas Blue, Carbonized Gray, Oxford White et Rapid Red. Chaque option renforce cette personnalité affirmée qui ne laisse place à aucune confusion avec un F-150 standard.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn