La Peugeot 103 renaît en version électrique et branchée pour l’année prochaine

Attention, coup de jeune électrisant sur un mythe ! La Peugeot 103, reine des cours de récré dans les années 80, s’apprête à faire son grand retour sur le bitume. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a radicalement changé de look.

Silhouette rétro-futuriste, motorisation 100% électrique et customisation connectée : la voilà prête à séduire une nouvelle génération. L’ADN urbain et espiègle est intact, mais la technologie a fait sa révolution. Préparez-vous, la légende va reprendre la route en silence… mais pas sans faire parler d’elle !

Le 103 électrique : la mobylette légendaire renaît à Milan

C’est le retour le plus attendu de l’année ! Sur le stand Peugeot de l’EICMA 2025, une légende reprend vie : le mythique 103, mais version 100% électrique. Plus massif mais immédiatement reconnaissable, ce deux-roues cultissime des années 70-80 mise sur la nostalgie et la simplicité pour séduire une nouvelle génération.

Présenté comme la version définitive du concept SPX dévoilé à Lyon en 2024, ce nouveau 103 conserve l’esprit du cyclomoteur originel tout en s’adaptant aux exigences de la mobilité moderne.

Un design qui marie héritage et modernité

Visuellement, la magie opère instantanément. Le cadre apparent, la silhouette fine et les lignes épurées rappellent immédiatement la mobylette d’antan. Le phare avant compact, la selle allongée et le petit porte-bagages arérieur évoquent des souvenirs d’adolescence.

Mais les différences sont là : un gabarit plus imposant dû aux batteries amovibles, des éléments de carrosserie plus larges et une posture redessinée. Les roues conservent leur diamètre d’origine, mais les jantes à bâtons et la fourche inversée révèlent la modernité du châssis.

Des performances adaptées à la ville

Si Peugeot n’a pas encore dévoilé la fiche technique complète, le constructeur promet plusieurs déclinaisons. Au programme : un modèle équivalent 50 cm³ limité à 45 km/h et une version 125 cm³ capable d’atteindre 70 à 80 km/h.

L’objectif affiché est de maintenir un prix inférieur à 3 000 euros pour la version la plus puissante, un positionnement ambitieux crucial pour toucher au-delà du cercle des nostalgiques. La commercialisation est prévue pour fin 2026, laissant le temps aux amateurs de se préparer.

La stratégie d’une icône réinventée

Ce retour s’inscrit dans une démarche stratégique plus large pour Peugeot Motocycles. Après le succès du Kisbee SE et l’acquisition de DAB Motors, la marque au lion réaffirme sa volonté de connecter son riche héritage à la mobilité électrique.

Entre 1971 et 2017, plus de 3 millions de 103 thermiques ont été vendus, dont 550 000 rien qu’en 1974. Symbole d’une époque, ce deux-roues représentait la première liberté des adolescents. Aujourd’hui, sa version électrique promet la même émotion : une machine simple, fun et accessible.

Pour qui sonne le retour ?

Le nouveau 103 électrique vise clairement les urbains et périurbains en quête d’un deux-roues léger et maniable. Avec ses futures déclinaisons L1 et L3, il s’adressera aussi bien aux jeunes conducteurs qu’aux nostalgiques recherchant un véhicule de loisir. L’objectif n’est pas la performance pure, mais l’utilité quotidienne alliée au style.

En attendant fin 2026, les plus impatients pourront toujours se tourner vers le rétrofit Noil, un kit électrique permettant de convertir les vieux 103 pour moins de 500 euros avec les aides. La légende continue, sur un mode résolument électrique !

