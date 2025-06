La nouvelle MG IM6 dévoilée lors du Goodwood Festival nous montre ses points forts !

C’est au festival de Goodwood qu’on a pu voir pour la première fois la toute nouvelle MG IM6.

Un vent de nouveauté souffle sur Goodwood ! La nouvelle MG IM6 fait une première apparition très attendue. Ce SUV électrique a tout pour bousculer les modèles établis. Elle s’apprête d’ailleurs à concurrencer la Tesla Model Y !

MG IM6, le nouveau rival électrique qui ose

Le Festival de Goodwood est décidément le théâtre idéal pour les marques ambitieuses. MG l’a bien compris puisque, cette année, la marque frappe fort avec la présentation de la nouvelle MG IM6. Ce SUV coupé électrique veut rivaliser directement avec des références comme la Tesla Model Y. Difficile de ne pas remarquer sa silhouette dynamique et son design tourné vers la performance.

Sous le capot, la nouvelle MG IM6 ne fait pas dans la demi-mesure. D’après les données relayées par Auto Express, la version la plus puissante affiche en fait jusqu’à 767 CV. Aussi, elle expédie le 0 à 100 km/h en 3,4 s. Une vraie sportive sous costume de SUV.

Des déclinaisons moins performantes sont également au programme. Comptez des batteries électriques qui vont jusqu’à 100 kWh et une autonomie qui frôle les 550 km. La nouvelle MG IM6 a donc de quoi séduire aussi bien les amateurs de sensations fortes que les conducteurs au quotidien.

Que sait-on sur ses technologies et ses ambitions ?

L’intérieur du véhicule vise le spectaculaire, avec un écran panoramique de plus de 26 pouces. On retrouve en outre des fonctions avancées d’aide à la conduite, sans oublier la promesse d’une recharge ultra-rapide. Apparemment, on peut passer de 30 à 80 % en un quart d’heure, grâce à l’architecture 800 V de la nouvelle MG IM6.

Avec ce SUV électrique, MG se positionne ouvertement comme un acteur incontournable de la mobilité électrique en Europe. Le constructeur est visiblement prêt à affronter les ténors du segment. Reste à suivre sa réception lors de ce Goodwood très attendu. Une chose est sûre cependant, c’est que la nouvelle MG IM6 n’est pas là pour faire de la figuration !

