Les voitures électriques de General Motors vont coûter moins cher avec leur nouvelle batterie

Une batterie nouvelle génération qui pourrait rendre les voitures électriques moins chères est en développement chez General Motors.

General Motors frappe fort avec l’annonce d’une batterie de nouvelle génération. Ils l’ont conçu en partenariat avec LG Energy Solution. Cette batterie ambitionne par ailleurs de rendre les voitures électriques nettement plus abordables.

General Motors sort une nouvelle batterie pour baisser les prix

Les deux firmes sont les premières à industrialiser des cellules de batterie prismatiques riches en manganèse (LMR). Ces nouvelles batteries de General Motors utilisent une proportion beaucoup plus élevée de manganèse. C’est un matériau moins coûteux que le cobalt ou le nickel présents dans les batteries LI-ion classiques. Cette initiative fait donc chuter le coût de revient de chaque pack. De plus, on obtient une densité énergétique 33 % supérieure aux meilleures batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur le marché.

Selon GM, cela aidera à lancer des SUV et pickups électriques avec plus de 650 km d’autonomie. Mais avec cette nouvelle batterie signée General Motors, le tarif sera bien plus bas que les actuels modèles à batterie haute teneur en nickel. J’entends par là les modèles comme le Chevrolet Silverado EV. Cette avancée vise explicitement la parité de prix entre véhicules à essence et électriques. à la clé, une démocratisation de l’accès à l’EV sur le marché nord-américain.

Un partenariat stratégique et une production 100% américaine

Cette rupture technologique est le fruit d’un partenariat étroit avec LG Energy Solution. Ce dernier est détenteur de plus de 200 brevets sur la technologie LMR. General Motors prévoit de lancer la préproduction de cette nouvelle batterie dès la fin 2027. S’ensuivra une production à échelle industrielle chez Ultium Cells, la coentreprise entre GM et LG, dès 2028. Ils fabriqueront le tout aux États-Unis, avec l’objectif d’intégrer une chaîne d’approvisionnement domestique en matériaux stratégiques (lithium, graphite, manganèse).

Forcément, ce virage profite aussi à la compétitivité industrielle américaine et à la création d’emplois locaux. Avec les nouvelles batteries LMR, General Motors ambitionne de concevoir des véhicules plus performants. Ils bénéficieront d’une meilleure autonomie, mais surtout, ils seront accessibles à tous. Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait devenir la nouvelle référence sur le marché grand public de la voiture électrique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn