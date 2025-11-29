Avec un nouveau moteur inspirée de Porsche, BYD change le concept d’une voiture hybride

Porsche se réveille en sursaut ? BYD, le géant chinois, a puisé dans son ADN pour créer le concept d’un moteur hybride qui pulvérise tous les codes. Finie la frugalité discrète, place à la performance et au plaisir !

Cette évolution mécanique, à la fois ingénieuse et espiègle, ne se contente pas de défier ce qui a été établi : elle le dépasse avec un sourire en coin. Accrochez-vous, le jeu des alliances vient de prendre un coup d’accélérateur.

BYD s’offre une mécanique de rêve et bouscule Porsche sur son terrain

C’est un coup de maître signé BYD. Le constructeur chinois s’est offert le luxe de réinterpréter l’une des architectures moteurs les plus prestigieuses. C’est le flat-four – ou moteur Boxer –, jusqu’ici chasse gardée de Porsche et Subaru. Dévoilé dans une vidéo explicative, ce bloc 2.0 litres turbo a été spécialement conçu pour la berline Yangwang U7 et sa plateforme technique.

Son atout majeur ? Une compacité inégalée, avec seulement 420 mm de hauteur. Cela permet de loger à l’avant un groupe moto-générateur complet, deux moteurs électriques et les éléments d’une suspension active. Le tout sans sacrifier l’aérodynamisme ni le centre de gravité.

Le Boxer réinventé en générateur haute-fidélité

Loin du rugissement des sportives allemandes, ce Boxer nouvelle génération joue un rôle beaucoup plus discret : celui d’un générateur surpuissant et silencieux. Développant 272 chevaux, il est conçu pour alimenter les batteries ou propulser directement les moteurs électriques.

BYD a mis l’accent sur son fonctionnement raffiné : équilibre naturel des pistons, caches acoustiques et double chaîne de distribution permettent de le rendre quasi inaudible. Résultat ? Il ne serait qu’1 décibel plus bruyant que les moteurs électriques, rendant la transition entre les modes de conduite imperceptible.

Au service d’une voiture à tout faire

Ce moteur thermique nouvelle génération ne se contente pas d’être un simple prolongateur d’autonomie. Il est le cœur énergétique qui permet à la Yangwang U7 – véritable vitrine technologique de BYD – de réaliser des prouesses, comme la célèbre marche du crabe ou le tour sur place. En ajustant intelligemment sa puissance en fonction des besoins, le Boxer offre à ce vaisseau amiral une agilité inédite. Preuve que chez BYD, le thermique n’a pas dit son dernier mot. Il est devenu le serviteur zélé et ultra-efficace de l’électrification.

