Incroyable : OLI eBike Systems dévoile le PICO, le moteur électrique de demain !

Par rapport à l'évolution rapide de la mobilité électrique l'entreprise OLI eBike Systems facilite les trajets usagers en ayant inventé l'unité d'entraînement PICO.

Sous la nouvelle direction du PDG Giorgio Gavioli, l'entreprise se concentre stratégiquement sur l'innovation et l'analyse des besoins du marché afin de créer des produits qui répondent aux exigences des utilisateurs. Voici ce qu'il en est.

Une invention dans le secteur de l'e-mobilité et des déplacements quotidiens

Giorgio Gavioli, PDG du groupe OLI depuis plus de 25 ans, a fondé OLI eBike Systems en 2015. Cette réalisation est née de sa passion pour les vélos et de son expertise dans l'industrie automobile.

Et depuis mars 2024, il assume le rôle de PDG de cette société. Leur objectif est simple : transformer l'entreprise en un leader dans le secteur de l'e-mobilité. Faire des vélos électriques un produit largement accessible est encore un défi.

C'est pourquoi, leur stratégie est axée sur la création de produits et de systèmes innovants qui répondent aux besoins de mobilité urbaine. L'invention du PICO par OLI eBike Systems est donc bien pensée. Le fait d'offrir ce genre de composant de haute qualité pour vélos électriques est la bonne formule pour démocratiser l'e-mobilité.

La production du PICO faite par OLI eBike Systems

OLI eBike Systems ouvre une nouvelle usine au Viêt Nam, qui vient s'ajouter aux usines existantes en Italie et en Chine, et c'est dans ces endroits que le PICO est fabriqué. L'ouverture du nouveau site au Vietnam est une étape cruciale pour augmenter la capacité de production de l'entreprise.

Cela permet de fabriquer des pièces à des prix abordables. Ce qui permet à la société de rester compétitive sur le marché de l'e-mobilité. L'objectif étant de se rapprocher de marchés clés dans ce secteur et de répondre plus rapidement aux besoins des clients.

Les caractéristiques du PICO

Avec un encombrement de seulement 182x101x155 mm, le PICO produit par OLI eBike Systems est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les cadres des vélos électriques. Cela permet aux fabricants de créer des modèles élégants qui conservent un aspect traditionnel. Cet élément est très discret tout en offrant les fonctionnalités d'un vélo électrique.

Pesant moins de 2,5 kg, l'unité d'entraînement est l'une des plus légères sur le marché. Cela a beaucoup d'impact sur un vélo électrique urbain, car plus il est léger et polyvalent, plus il est maniable et facile à utiliser.

Puis, au-delà de la puissance, le PICO est conçu pour être silencieux. Ce qui améliore le confort de conduite et contribue à réduire la pollution sonore dans les villes.

Puis, la flexibilité de la batterie est une caractéristique distinctive. L'unité d'entraînement permet de choisir entre le support Slim, et le support Plus. Le premier prend en charge les batteries de 370 Wh. Quant au second, il prend en charge des batteries plus grandes, jusqu'à 630 Wh.

Enfin, avec un couple de 70 Nm, PICO offre une accélération rapide et suffisamment de puissance. Vous serez en mesure de relever les défis urbains quotidiens facilement. Le couple élevé permet également d'affronter sans effort les pentes raides.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn